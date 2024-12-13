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Млинці з вареної картоплі: бюджетна страва, яка точно вам сподобається

20:04 15 грудня 2024
Млинці з вареної картоплі

У вас залишилася картопля з обіду? Не викидайте її! Приготуйте прості та ситні та млинці з відвареної картоплі, які припадуть до смаку кожному. Це ідеальний спосіб використати залишки їжі та насолодитися смачною домашньою їжею, пише кулінарний сайт poprostupycha.

Інгредієнти:

  • 1 кг відвареної картоплі (вага після очищення)
  • 1 цибулина
  • 1 столова ложка вершкового масла або 2 столові ложки олії
  • близько 450 г пшеничного борошна
  • 1 велике яйце
  • 150 мл кислого молока
  • сіль і перець
  • за бажанням: 70 г бринзи

Приготування:

Ви можете використовувати відварену картоплю з попереднього дня або приготувати її перед приготуванням цих млинців. Охолоджену картоплю розімніть за допомогою товкачки. На цьому етапі варто посолити за смаком. Додайте приблизно 450 г пшеничного борошна, а потім, якщо потрібно, можна трохи збільшити (наприклад, на 50 г). Тільки маленьке зауваження — тісто може бути трохи липким під час замішування та формування коржів.

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Також додаємо в миску яйце, кисле молоко, перець (щіпку побільше). Злегка вимісити тісто.

Цибулю дрібно наріжте і обсмажте на вершковому маслі або олії до прозорості. Коли охолоне, додаємо в тісто і бринзу.

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Знову вимісити. Якщо тісто дуже липке, додайте ще 50 г борошна. Розігрійте велику антипригарну сковороду з олією. З замішаного тіста швидко формуємо млинці. Злегка присипте їх борошном.

Обсмажити з обох сторін на невеликій кількості олії. Найкраще смажити на слабкому або середньому вогні приблизно по 2 хвилини з кожного боку.

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Подавайте з вашими улюбленими добавками, наприклад, шкварками, смаженою цибулею, беконом.

Нагадаємо рецепт карпатських лиганців.

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