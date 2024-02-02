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Зрази з картоплі від шефа Насирова: смачний сніданок з простих та доступних інгредієнтів

9:48 2 лютого 2024
зрази

Кулінарний експерт Едуард Насиров, який часто популяризує страви різних кухонь світу, поділився рецептом смачного сніданку. Шеф-кухар запропонував приготувати картопляні зрази з капустою.

Тісто для зразів готується з вареної картоплі, а начинкою є смажена капуста. Подаються оригінальні картопляні зрази, або картопляники, найчастіше зі сметаною.

Рум’яні, ніжні та соковиті картопляні зрази полюбить вся сім’я, а також вони будуть гарним сніданком або вечерею.

Такі зрази також сподобаються тим людям, хто не їсть м'ясо, або тим, хто тримає піст.

Інгредієнти:
картопля — 500 г
яйце -1
борошно
сіль
перець
капуста тушкована
олія
сухарі

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Як готувати зрази, кулінар розповів в одному з нещодавніх постів у блозі.

Нагадаємо, відома кулінарна майстриня Alina FooDee розповіла, як приготувати смачні хот-доги вдома.

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