Зрази з картоплі від шефа Насирова: смачний сніданок з простих та доступних інгредієнтів

Кулінарний експерт Едуард Насиров, який часто популяризує страви різних кухонь світу, поділився рецептом смачного сніданку. Шеф-кухар запропонував приготувати картопляні зрази з капустою.

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Тісто для зразів готується з вареної картоплі, а начинкою є смажена капуста. Подаються оригінальні картопляні зрази, або картопляники, найчастіше зі сметаною.

Рум’яні, ніжні та соковиті картопляні зрази полюбить вся сім’я, а також вони будуть гарним сніданком або вечерею.

Такі зрази також сподобаються тим людям, хто не їсть м'ясо, або тим, хто тримає піст.

Інгредієнти:

картопля — 500 г

яйце -1

борошно

сіль

перець

капуста тушкована

олія

сухарі

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Як готувати зрази, кулінар розповів в одному з нещодавніх постів у блозі.

Нагадаємо, відома кулінарна майстриня Alina FooDee розповіла, як приготувати смачні хот-доги вдома.

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