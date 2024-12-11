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«Майже вареники» карпатські лиганці: готувати просто та запам'ятайте на все життя

16:54 11 грудня 2024
Карпатські ліганці готують із картоплі, фото з відкритих джерел

Зазвичай картопляни вареники готують з додаванням борошна. А в карпатській кухні рецепт «майже вареників», для приготування яких борошно не потрібно — знадобиться лише крохмаль. Це — лиганці.

Рецептом цієї страви ділиться профільний ресурс «Шуба». Зовнішньо лиганці схожі на веретена. Їх зазвичай робили на свята та подавали з різноманітними підливками — зі шкварками, пересмаженою цибулею або просто з маслом чи сметаною…

Інгредієнти:

  • Варена картопля — 3 кг;
  • Яйця курячі — 1 шт.;
  • Крохмаль картопляний — 400 г;
  • Сир кисломолочний — 500 г;
  • Молоко 2,5% - 100 мл;
  • Сіль — за смаком.

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Приготування:

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  • Варену картоплю натерти на дрібній тертці, додати до неї яйця, молоко, сіль та крохмаль, перемішати та замісити тісто.
  • Кисломолочний сир розім'яти та посолити.
  • З тіста зробити «ковбаски» та поділити їх на шматки.
  • Сформувати лиганці, розім'явши шматочки тіста у кружечки, начинити сиром та заліпити. Кінці кожного лиганця треба трохи витягнути.
  • Варити у підсоленому окропі на великому вогні, помішуючи.
  • Коли лиганці спливуть, відкинути їх на друшляк та промити чистою гарячою водою.

Раніше Валентина Кущ ділилася рецептом пісних голубців по-лемківськи.

Фото з відкритих джерел

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