«Майже вареники» карпатські лиганці: готувати просто та запам'ятайте на все життя
Зазвичай картопляни вареники готують з додаванням борошна. А в карпатській кухні рецепт «майже вареників», для приготування яких борошно не потрібно — знадобиться лише крохмаль. Це — лиганці.
Рецептом цієї страви ділиться профільний ресурс «Шуба». Зовнішньо лиганці схожі на веретена. Їх зазвичай робили на свята та подавали з різноманітними підливками — зі шкварками, пересмаженою цибулею або просто з маслом чи сметаною…
Інгредієнти:
- Варена картопля — 3 кг;
- Яйця курячі — 1 шт.;
- Крохмаль картопляний — 400 г;
- Сир кисломолочний — 500 г;
- Молоко 2,5% - 100 мл;
- Сіль — за смаком.
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Приготування:
- Варену картоплю натерти на дрібній тертці, додати до неї яйця, молоко, сіль та крохмаль, перемішати та замісити тісто.
- Кисломолочний сир розім'яти та посолити.
- З тіста зробити «ковбаски» та поділити їх на шматки.
- Сформувати лиганці, розім'явши шматочки тіста у кружечки, начинити сиром та заліпити. Кінці кожного лиганця треба трохи витягнути.
- Варити у підсоленому окропі на великому вогні, помішуючи.
- Коли лиганці спливуть, відкинути їх на друшляк та промити чистою гарячою водою.
Раніше Валентина Кущ ділилася рецептом пісних голубців по-лемківськи.
Фото з відкритих джерел120
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