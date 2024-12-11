«Майже вареники» карпатські лиганці: готувати просто та запам'ятайте на все життя

Зазвичай картопляни вареники готують з додаванням борошна. А в карпатській кухні рецепт «майже вареників», для приготування яких борошно не потрібно — знадобиться лише крохмаль. Це — лиганці.

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Рецептом цієї страви ділиться профільний ресурс «Шуба». Зовнішньо лиганці схожі на веретена. Їх зазвичай робили на свята та подавали з різноманітними підливками — зі шкварками, пересмаженою цибулею або просто з маслом чи сметаною…

Інгредієнти: Варена картопля — 3 кг;

Яйця курячі — 1 шт.;

Крохмаль картопляний — 400 г;

Сир кисломолочний — 500 г;

Молоко 2,5% - 100 мл;

Сіль — за смаком.

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Приготування: РЕКЛАМА Варену картоплю натерти на дрібній тертці, додати до неї яйця, молоко, сіль та крохмаль, перемішати та замісити тісто.

Кисломолочний сир розім'яти та посолити.

З тіста зробити «ковбаски» та поділити їх на шматки.

Сформувати лиганці, розім'явши шматочки тіста у кружечки, начинити сиром та заліпити. Кінці кожного лиганця треба трохи витягнути.

Варити у підсоленому окропі на великому вогні, помішуючи.

Коли лиганці спливуть, відкинути їх на друшляк та промити чистою гарячою водою.

Раніше Валентина Кущ ділилася рецептом пісних голубців по-лемківськи.

Фото з відкритих джерел

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