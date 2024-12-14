Чергова тривожна ніч: ворог атакував Київ та інші регіони, повітряна тривога тривала три з половиною години

Ніч на суботу, 14 грудня, знову виявилася безсонною для жителів столиці та низки інших регіонів країни.

Російські війська знову запустили на мирні міста свої ударні дрони, повідомили у військовій адміністрації Києва.

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Повітряну тривогу в столиці оголошувалася двічі і сумарно вона тривала три з половиною години. Дрони заходили хвилями і з різних напрямків. Силами Оборони було виявлено і знешкоджено різними способами біля десятка ворожих БпЛА, які потенційно загрожували Києву.

Внаслідок збиття БПЛА зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці. Попередньо — на відкритій території та без потерпілих.

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Також ворог на приняв обстріли території Запорізької області — впродовж доби зафіксовано 166 ударів по 10 населених пунктах регіону.

Зокрема, за повідомленням очільника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, війська рф здійснили 2 авіаційні удари по Малинівці, 73 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе та ще 7 населених пунктів, 2 обстріли з РСЗВ накрили Новоданилівку, а 89 артобстрілів були спрямовані по території Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки та ще 6 сіл на лінії зіткнення.

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«Надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали», — додав Федоров.

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В той же час у сусідній Дніпропетровській області нині триває повітряна тривога, а вночі через російську атаку у Самарівському районі було пошкоджено 3 приватні будинки та магазин. Зачепило й лінію електропередач.

«Загиблих і постраждалих немає», — повідомили у Дніпропетровській ОВА.

В той же час на фронті знову вдалося «відмінусувати» понад тисячу російських загарбників (наразі загальна кількість полеглих на українській землі ворогів перевищує 761 тисяч), а також знищити 53 тактичні БПЛА, 2 танки, 24 артилерійських систем, 40 одиниць автомобільної та 2 — спеціальної військової техніки ворога. Такі дані оприлюднили у Генштабі ЗСУ станом на ранок 14 грудня.

Нагадаємо, що днями на позиціях ЗСУ під Запоріжжям побував президент Зеленський, анонсувавши зміни у механізмі забезпечення бійців дронами.

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