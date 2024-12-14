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Чергова тривожна ніч: ворог атакував Київ та інші регіони, повітряна тривога тривала три з половиною години

8:29 14 грудня 2024
Нічна робота ППО

Ніч на суботу, 14 грудня, знову виявилася безсонною для жителів столиці та низки інших регіонів країни.

Російські війська знову запустили на мирні міста свої ударні дрони, повідомили у військовій адміністрації Києва.

Повітряну тривогу в столиці оголошувалася двічі і сумарно вона тривала три з половиною години. Дрони заходили хвилями і з різних напрямків. Силами Оборони було виявлено і знешкоджено різними способами біля десятка ворожих БпЛА, які потенційно загрожували Києву.

Внаслідок збиття БПЛА зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці. Попередньо — на відкритій території та без потерпілих.

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Також ворог на приняв обстріли території Запорізької області — впродовж доби зафіксовано 166 ударів по 10 населених пунктах регіону.

Зокрема, за повідомленням очільника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, війська рф здійснили 2 авіаційні удари по Малинівці, 73 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе та ще 7 населених пунктів, 2 обстріли з РСЗВ накрили Новоданилівку, а 89 артобстрілів були спрямовані по території Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки та ще 6 сіл на лінії зіткнення.

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«Надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали», — додав Федоров.

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В той же час у сусідній Дніпропетровській області нині триває повітряна тривога, а вночі через російську атаку у Самарівському районі було пошкоджено 3 приватні будинки та магазин. Зачепило й лінію електропередач.

«Загиблих і постраждалих немає», — повідомили у Дніпропетровській ОВА.

В той же час на фронті знову вдалося «відмінусувати» понад тисячу російських загарбників (наразі загальна кількість полеглих на українській землі ворогів перевищує 761 тисяч), а також знищити 53 тактичні БПЛА, 2 танки, 24 артилерійських систем, 40 одиниць автомобільної та 2 — спеціальної військової техніки ворога. Такі дані оприлюднили у Генштабі ЗСУ станом на ранок 14 грудня.

Нагадаємо, що днями на позиціях ЗСУ під Запоріжжям побував президент Зеленський, анонсувавши зміни у механізмі забезпечення бійців дронами.

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