Війна вимагає змін: Зеленський на Запоріжжі обговорив з бійцями потреби в дронах

Президент України Володимир Зеленський 12 грудня побував на позиціях ЗСУ під Запоріжжям, обговоривши з командирами командирами батальйонів і рот 65-ї окремої механізованої бригади, 118-ї окремої механізованої бригади і 128-ї окремої бригади ТрО ЗСУ нагальні проблеми бійців. Зокрема йшлося про оперативне постачання на передову ударних дронів та про підготовку новобранців.

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Зустріч з командирами

Кабінету Міністрів і Міністерству оборони було дано доручення закрити нагальні потреби підрозділів, зокрема шляхом зміни спрямування виділених на ці потреби державних коштів, повідомили в Офісі президента.

«Дуже правильна річ — це кошти прямо в бригади, щоб вони на власний розсуд купували дрони — саме які їм потрібні. Кошти ми збільшуємо. Робота з дронами теж має завжди змінюватись — тому, що має адаптуватися під розвиток бойової ситуації. Війна вимагає змін, щоб берегти життя. Життя наших хлопців і захищати Україну», — пояснив президент.

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Крім того, йшлося про підготовку мобілізованих воїнів. На думку присутніх, потрібно організувати проходження базової загальновійськової підготовки під керівництвом інструкторів бригад і командирів, із якими військові безпосередньо виконуватимуть бойові завдання.

Також Зеленському показали перший в Україні підземний госпіталь, облаштований на Запорізькому напрямку. Там медики приймають поранених безпосередньо з поля бою, надають їм невідкладну допомогу та вже врятували понад 1000 життів українських воїнів.

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В підземному госпіталі

Окремо президент представив нового командувача Сухопутних військ — ним наприкінці листопада було призначено легендарного генерала Михайла Драпатого.

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Фото president.gov.ua/

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