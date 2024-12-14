Україна подала протест до ФІФА за підсумками жеребкування та дізналася календар матчів у відборі ЧС-2026

Жеребкування європейської кваліфікації чемпіонату світу з футболу 2026 року, що відбулося напередодні в штаб-квартирі ФІФА в Цюріху (за його підсумками своїх суперників у групі дізналася збірна України), завершилася скандалом.

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Під час трансляції церемонії ФІФА показала мапу Європи без українського Криму. УАФ відразу подала до вищого футбольного органу світового футболу протест, назвавши неприпустимою ситуацію, коли незаконно захоплений півострів ФІФА з незрозумілої причини не включила до міжнародно визнаних кордонів нашої країни.

«Версія картографічного зображення України, офіційно представлена ФІФА під час всесвітньої трансляції на багатомільйонну аудиторію по всьому світу, абсолютно неприйнятна і виглядає як непослідовна позиція ФІФА і УЄФА, враховуючи руйнівну загарбницьку війну, що триває в Європі, розв'язану росією проти України в XXI столітті», — наголосили в Українській асоціації футболу.

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Нагадаємо, що за підсумками жеребкування збірна України потрапила до групи D разом із переможцем пари плей-оф Ліги націй Франція — Хорватія (суперник визначиться у березні 2025-го), Ісландією та Азербайджаном. Переможець квартету безпосередньо вийде у фінальний турнір ЧС-2026, а команда, яка посіла друге місце, побореться за поїздку на чемпіонат світу до США, Мексики та Канади у поєдинках плей-оф.

«Будь-які суперники — тяжкі. Маємо те, що маємо. Є інформація. Я думаю, що можна грати з усіма, — заявив у коментарі tribuna.com головний тренер збірної України Сергій Ребров. — Так, із першого «кошика» буде Франція чи Хорватія, але це для нас інформація. Я вважаю, що всі суперники важкі, готуватимемося до них.

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У нас буде можливість подивитися очний матч французів та хорватів. Рейтинг Франції вищий, але я дивився багато поєдинків Хорватії — усі розуміють, що це дуже серйозна команда.

Дуже важко гратиме в Ісландії — вдома ця команда виступає дуже потужно. Скандинави зараз дуже додали. Гравці збірної Ісландії грають у топ-чемпіонатах, вони були у плей-оф Євро.

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Коли я грав за збірну України, ми не зустрічалися з Азербайджаном (забув Сергій Станіславович. У лютому 2006-го він відіграв другий тайм проти суперника в товариському матчі в Баку, який закінчився внічию — 0:0. — Авт.). Але ми дивилися багато ігор.

Дуже важливо готуватися до будь-якого суперника. Насамперед, потрібно дивитися на себе. Цей час потрібно використати, щоб добре підготуватися до суперників.

Де гратимемо домашні матчі? Це вирішується безпосередньо перед грою. Дізнаємося за кілька місяців. Зараз ніхто ще навіть точно не знає, де ми гратимемо проти Бельгії у плей-оф Ліги націй.

У нас досить сильна група, але ми маємо думати про себе та готуватися до кожного суперника. Ми готуємось і граємо для наших бійців".

Поки ж став відомим календар матчів «жовто-синіх» у групі:

5 вересня Україна — Франція / Хорватія (початок — о 21:45)

9 вересня Азербайджан — Україна (19:00)

10 жовтня Ісландія — Україна (21:45)

13 жовтня Україна — Азербайджан (21:45)

13 листопада Франція / Хорватія — Україна (21:45)

16 листопада Україна — Ісландія (19:00)

Нагадаємо, що фінальний турнір чемпіонату світу, на якому вперше виступлять 48 команд, відбудеться у трьох країнах Північної Америки з 11 червня до 19 липня 2026 року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України зіграє у плей-оф Ліги націй з командою Бельгії.

Фото fifa.com

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