41.43 / 41.94 43.56 / 44.24
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Погода

«Обирайте — що краще»: синоптики повідомили, коли буде потепління

14:23 14 грудня 2024
Відлига очікується у неділю, 15 грудня, фото Вечірній Київ

Після холодної суботи з температурою до -14 градусів, в Україну прийде значне потепління — мокрий сніг та відлига. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

«Сьогодні — морозно, завтра, 15-го грудня, в Україні очікується потепління до відлиги і мокрий сніг.
Відповідно, на дорогах казна-що плюс сильний вітер. То й не знаю, що краще. Обирайте!» — написала вона у соцмережі.

Такий прогноз підтверджує й кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

За його прогнозом, у неділю, 15 грудня, в Україні очікується нестійка погода. Можливі опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер південний, із переходом на західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах −2…+3 °С, вдень +1…+6 °С, на півдні та у Криму +5…+10 °С.

За даними Укргідрометцентру, 15 грудня на Київщині буде хмарно з проясненнями, невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5−10 м/с. Температура вночі 3−8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. у Києві вночі 3−5° морозу, вдень близько 0°.

РЕКЛАМА

У понеділок, 16 грудня, в Україні вночі невеликий мокрий сніг, вдень мокрий сніг і дощ, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу. На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, 7−12 м/с, пориви 17−22 м/с. Температура вночі та вдень від 3° тепла до 2° морозу, вдень у західних і південних областях 1−6° тепла.

РЕКЛАМА

У Києві 16 грудня вночі невеликий мокрий сніг, вдень помірний мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, 7−12 м/с, пориви 17−22 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1−3° тепла.

Нагадаємо, згідно з попередніми прогнозами синоптиків, початок 2025 року очікується теплішим за норму на 5 градусів. Також майже 60% зимових днів мають бути теплішими за норму.

РЕКЛАМА

115

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Принцеса Кейт

«Помста» за принцесу Діану, або чому принц Гаррі буде дуже розчарованим

Салат Оселедець під периною&nbsp;— Фото: molbuk.ua

Смачніше «шуби»: готуємо польський салат «Оселедець під периною»

Таїсія Повалій

«Готов продати рідкісний рояль»: син Повалій намагається врятувати майно співачки-зрадниці в Україні

Юрій Луценко

Вибір простий — Мінськ чи Стамбул: Юрій Луценко про те, чому Україні потрібне припинення вогню і проведення президентських виборів

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту