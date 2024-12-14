Після холодної суботи з температурою до -14 градусів, в Україну прийде значне потепління — мокрий сніг та відлига. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.



«Сьогодні — морозно, завтра, 15-го грудня, в Україні очікується потепління до відлиги і мокрий сніг.

Відповідно, на дорогах казна-що плюс сильний вітер. То й не знаю, що краще. Обирайте!» — написала вона у соцмережі.



Такий прогноз підтверджує й кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

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За його прогнозом, у неділю, 15 грудня, в Україні очікується нестійка погода. Можливі опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер південний, із переходом на західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах −2…+3 °С, вдень +1…+6 °С, на півдні та у Криму +5…+10 °С.

За даними Укргідрометцентру, 15 грудня на Київщині буде хмарно з проясненнями, невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5−10 м/с. Температура вночі 3−8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. у Києві вночі 3−5° морозу, вдень близько 0°.

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У понеділок, 16 грудня, в Україні вночі невеликий мокрий сніг, вдень мокрий сніг і дощ, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу. На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, 7−12 м/с, пориви 17−22 м/с. Температура вночі та вдень від 3° тепла до 2° морозу, вдень у західних і південних областях 1−6° тепла.

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У Києві 16 грудня вночі невеликий мокрий сніг, вдень помірний мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, 7−12 м/с, пориви 17−22 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1−3° тепла.

Нагадаємо, згідно з попередніми прогнозами синоптиків, початок 2025 року очікується теплішим за норму на 5 градусів. Також майже 60% зимових днів мають бути теплішими за норму.

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