Самознищився цілий підрозділ: в рф у ДТП потрапили два транспорти з пораненими військовими
У п'ятницю, 13 грудня, коли у російському Краснодарі палали залізничні локомотиви, у Воронезькій області сталася ДТП, в яку потрапили два транспорти з російськими військовими. В результаті п'ятеро військових загинули, ще майже півсотні були поранені.
Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.
«Автобус із пораненими на війні російськими військовослужбовцями врізався в „УРАЛ“ з іншими військовими у Воронезькій області. П'ятеро військовослужбовців загинули, 46 поранені», — йдеться у повідомленні.
Аварія сталася 13 грудня, близько 23:00, у Воронезькій області на трасі Воронеж — Луганськ.
«УРАЛ» з пораненими російськими військовими врізався лоб у лоб з автобусом, де перебували інші поранені російські солдати.
Повідомляється, що внаслідок ДТП загинули обидва водії, 1 поранений військовослужбовець з автобуса і 2 військовослужбовці з «УРАЛУ». Крім того, 46 росіян поранено.
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