41.43 / 41.94 43.56 / 44.24
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Самознищився цілий підрозділ: в рф у ДТП потрапили два транспорти з пораненими військовими

15:20 14 грудня 2024
Російські військові потрапили в ДТП у Росії, фото ГУР

У п'ятницю, 13 грудня, коли у російському Краснодарі палали залізничні локомотиви, у Воронезькій області сталася ДТП, в яку потрапили два транспорти з російськими військовими. В результаті п'ятеро військових загинули, ще майже півсотні були поранені.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.

«Автобус із пораненими на війні російськими військовослужбовцями врізався в „УРАЛ“ з іншими військовими у Воронезькій області. П'ятеро військовослужбовців загинули, 46 поранені», — йдеться у повідомленні.

Аварія сталася 13 грудня, близько 23:00, у Воронезькій області на трасі Воронеж — Луганськ.

«УРАЛ» з пораненими російськими військовими врізався лоб у лоб з автобусом, де перебували інші поранені російські солдати.

РЕКЛАМА

Повідомляється, що внаслідок ДТП загинули обидва водії, 1 поранений військовослужбовець з автобуса і 2 військовослужбовці з «УРАЛУ». Крім того, 46 росіян поранено.

РЕКЛАМА

Як повідомляли «ФАКТИ», днями у центрі окупованого Донецька підірвали автомобіль з начальником Оленівської колонії, в якій стався теракт проти полонених бійців ЗСУ.

РЕКЛАМА

227

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Принцеса Кейт

«Помста» за принцесу Діану, або чому принц Гаррі буде дуже розчарованим

Салат Оселедець під периною&nbsp;— Фото: molbuk.ua

Смачніше «шуби»: готуємо польський салат «Оселедець під периною»

Холодний Місяць буде 15 грудня 2024 року&nbsp;— Фото: stellarium-web.org

Холодний Місяць дасть потужний заряд енергії: що не можна робити в повню 15 грудня

Юрій Луценко

Вибір простий — Мінськ чи Стамбул: Юрій Луценко про те, чому Україні потрібне припинення вогню і проведення президентських виборів

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту