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Україна

Винищувач Су-30 й три локомотиви: в ГУР повідомили про знищену військову техніку в рф

14:44 14 грудня 2024
Російський СУ-30 згорів, фото Вікіпедія

У суботу, 14 грудня, у російському Кримську (Краснодарський край), який неодноразово атакували українські дрони, на аеродромі згорів ворожий винищувач Су-30. Про це повідомили в українській розвідці.

За інформацією ГУР, днем раніше, 13 грудня, пожежа у місті Краснодар вивела з ладу три російські залізничні локомотиви.

«Вказані військові об’єкти агресор використовував у злочинній війні проти України», — зазначили у ГУР.

Нагадаємо, днями ГУР було атаковано нафтобазу у Брянську та авіапідприємство у Таганрозі, в обох регіонах виникли сильні пожежі.

А сьогодні вночі дрони атакували нафтобазу в Орловській області. Було завдано ураження по лінійно-виробничій диспетчерській станції (ЛВДС) «Стальной конь». Це один з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла. Лінійна виробничо-диспетчерська станція «Стальной конь» є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії рф.

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