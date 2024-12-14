Винищувач Су-30 й три локомотиви: в ГУР повідомили про знищену військову техніку в рф

У суботу, 14 грудня, у російському Кримську (Краснодарський край), який неодноразово атакували українські дрони, на аеродромі згорів ворожий винищувач Су-30. Про це повідомили в українській розвідці.



За інформацією ГУР, днем раніше, 13 грудня, пожежа у місті Краснодар вивела з ладу три російські залізничні локомотиви.

ВІДЕО ДНЯ

«Вказані військові об’єкти агресор використовував у злочинній війні проти України», — зазначили у ГУР.

Нагадаємо, днями ГУР було атаковано нафтобазу у Брянську та авіапідприємство у Таганрозі, в обох регіонах виникли сильні пожежі.

А сьогодні вночі дрони атакували нафтобазу в Орловській області. Було завдано ураження по лінійно-виробничій диспетчерській станції (ЛВДС) «Стальной конь». Це один з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла. Лінійна виробничо-диспетчерська станція «Стальной конь» є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії рф.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

116

Читайте нас у Facebook