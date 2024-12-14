У Дніпрі пролунав вибух: загинула людина, поранені поліцейські

В центрі міста Дніпро, по якому недавно росіяни запустили нову ракету «Орєшнік», знов пролунав вибух. Хоча цього разу вибух не був пов'язаний із війною, загинула людина, також є поранені, серед яких двоє поліцейських, повідомили у Нацполіції.

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«Внаслідок вибуху, за попередньою інформацією, загинула людина, є поранені, серед них — двоє поліцейських. Потерпілі доставлені до лікарні», — йдеться у повідомленні.

Вибух пролунав близько 14:45. За даними місцеві ЗМІ, це сталося на перетині вулиць Степана Бандери та Лесі Українки.

Один з місцевих каналів написав, що було підірвано автомобіль.

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У поліції зазначили, що на місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та всі профільні служби. Встановлюються обставини вибуху, після чого буде надана правова кваліфікація події.

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Раніше ми писали про ДТП в росії, в яку потрапили два транспорти з пораненими військовими. Є загиблі та поранені.

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