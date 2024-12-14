Словаччина планує переговори про постачання російського газу через Україну

Словаччина проведе серію переговорів, щоб забезпечити постачання російського газу після того, як чинний транзитний контракт закінчиться наприкінці цього року. Країна має довгостроковий контракт з «Газпромом» і, як підрахували експерти, заробляє від операцій з російським газом до 1,5 млрд доларів щорічно. Тож хотіла б зберегти імпорт російського газу через Україну. Проте Київ не планує продовжувати транзитний контракт із «Газпромом», пише Reuters.

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«Ви можете стати свідками найближчими днями, в тому числі під час різдвяних свят, надзвичайно інтенсивних переговорів на різних рівнях і в різних країнах», — заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на пресконференції, що транслювалася у Facebook.

У переговорах братимуть участь Європейська комісія, Україна та країни-члени ЄС. Фіцо сказав, що він «прагне забезпечити продовження постачання зі сходу, щоб уникнути сплати додаткових зборів за транзит газу з інших напрямків».

«Ми не бачимо жодних причин платити за газ більше, ніж це необхідно з геополітичних причин, — сказав Фіцо. — Я вважаю, що навіть якщо трапиться короткострокове переривання постачання зі сходу, у нас достатньо запасів, що ми знайдемо спільне рішення для багатьох країн Євросоюзу і збережемо транзит газу територією Словаччини, а також транзит газу територією України».

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Словацькі чиновники шукали альтернативні схеми транзиту газу через Україну, які б не потребували прямої домовленості між Україною та росією, але так і не досягли жодної угоди.

Додамо, що Україна, попри повномасштабну війну з росією, зберігала транзит російського газу до країн Європи. Але дія відповідного контракту закінчується 31 грудня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, Україна не буде продовжувати транзит російського газу у 2025 році.

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Раніше в Австрії відреагували на газовий шантаж росії, яка напередодні зими раптово припинила постачання «блакитного палива» в країну.

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