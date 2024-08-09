Заробляють мільярди: експерт назвав дві країни НАТО, які зацікавлені в транзиті та перепродажі газу з рф
Експорт газу й нафти через територію України приносить росіянам $ 11 млрд щороку, а Україні — тільки мільярд. Ексдиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон послідовно виступає за припинення транзиту газу через українську ГТС, навіть якщо контракт буде підписаний не з російським «Газпромом», а з азербайджанською SOCAR чи іншим контрагентом. Бо фактично Україна продовжить прокачувати російський газ, кому б він не належав на папері.
Те саме стосується транзиту російської нафти південною гілкою нафтопроводу «Дружба», яка проходить через Україну. Макогон пропонує припинити його або обміняти збереження транзиту на стратегічні поступки з боку рф. Бо саме росія вельми зацікавлена у транзиті нафти й газу через Україну, щоб зберегти доступ до європейського ринку. За словами експерта, його припинення до Європи не є критичним, ані для Молдови, ані для Австрії. А от Словаччина має свій інтерес.
«Словацький оператор газотранспортної системи Eustream та найбільший словацький енергетичний трейдер SPP заробляють від операцій з російським газом до 1,5 млрд доларів щорічно», — говорить ексдиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон в інтерв’ю LIGA.net.
За його словами, саме через це словацький прем’єр Роберт Фіцо виступає за збереження потоків російського газу до країни. Адже ці гроші є дуже суттєвими для бюджету Словаччини.
Макогон нагадав, що Словаччина має договір на транзит російського газу з «Газпромом».
«Такий самий, як у нас. Він діє до 2028 року. „Газпром“ щороку сплачує їм $ 600−700 млн за потужність. Друге — Словаччина купує російський газ і з маржею перепродає його в інші країни. На цьому непогано заробляє», — пояснив експерт зацікавленість уряду Фіцо у транзиті.
Макогон також згадав про Угорщину, яка основний обсяг газу отримує з рф через «Турецький потік». Проте ще докуповує у Словаччини той газ, який транзитується через Україну.
Він додав, що ціни на газ є комерційною таємницею. До того ж постачання газу з росії завжди було елементом політики.
«Скільки росіяни дають відкатів, щоб лобіювати проросійських політиків в цих країнах, ми можемо тільки здогадуватись. Це відверта політична корупція. Ми бачимо, що ці дві країни за гроші кремля зараз розхитують європейську єдність.
Нагадаю, що ці дві країни — члени НАТО. І вони на двох відправляють до рф понад $ 10 млрд на рік і водночас чекають, що НАТО їх захистить від рф у разі чого…" — додав Макогон.
Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розкритикував рішення України зупинити транзит нафти до Угорщини та назвав його «незрозумілим та неприйнятним».
Фото «Укртрансгазу»170
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