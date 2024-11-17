«путін нас не шантажуватиме»: в Австрії відреагували на припинення постачання газу із рф

Росія із 16 листопада припинила постачання газу до Австрії. Але країна готувалася до такого сценарію. Про це заявив канцлер Карл Нехаммер, повідомляє видання Kronen Zeitung. «Я можу вам пообіцяти: ніхто не замерзне взимку, жодна квартира не залишиться холодною!» — сказав він.

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За словами канцлера, він був поінформований 15 листопада в другій половині дня про те, що 16 листопада вранці «Газпром» припинить постачання газу австрійській компанії OMV.

«Це означає, що сталося те, до чого ми готувалися з початку війни в Україні, — підкреслив канцлер. — Передумови припинення постачання: 14 листопада арбітражний суд присудив компанії OMV понад 200 мільйонів гривень компенсації за нерегулярні постачання газу з боку „Газпрому“, після чого „Газпром“ оголосив про припинення постачання газу».

Нехаммер запевнив: «Наші сховища заповнені газом на рівні 93%. Це річна потреба для всієї Австрії. І ми маємо достатньо потужностей, щоб отримувати газ з інших регіонів».

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Федеральний уряд у минулому вжив заходів, що стало зараз в пригоді.

«Всі постачальники газу юридично зобов'язані скласти плани на випадок непередбачених обставин, щоб ми були оптимально підготовлені до цього дня. Як бачите, Австрія готова, і я відкидаю будь-яку пропаганду, яка стверджує протилежне», — сказав Карл Нехаммер.

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Він також вже зв'язався з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

«Ми показуємо, що путін нас не шантажуватиме. Йому не вдасться відмовити Австрію та ЄС від їхнього курсу», — сказав канцлер.

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За словами Нехаммера, жодного впливу цих подій на ціну газу не очікується. Однак він додав, що Австрія залишатиметься пильною щодо спекуляцій.

Водночас, за даними агентства фінансових новин Bloomberg, ціна різко зросла одразу після заяви «Газпрому» про припинення постачання. За словами одного з учасників ринку, в Австрії деякі побутові споживачі мають так звані плаваючі тарифи, які базуються на поточних ринкових цінах. Однак для промислових споживачів газ також може стати дорожчим, бо вони часто платять поточну ринкову ціну.

Нагадаємо, деякі країни ЄС досі не злізли з «нафтогазової голки» росії. Так, Угорщина отримує дешевий російський газ за блокування європейської допомоги Україні.

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