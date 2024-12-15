Велика ДТП на Львівщині: багато загиблих та постраждалих (фото)

На Львівщині сталася чергова масштабна смертельна ДТП — загинуло семеро людей, ще троє травмовані.

Як повідомляють в обласній поліції, це сталося о 05:30 ранком у неділю, 15 грудня, на автодорозі Тернопіль — Львів — Рава-Руська неподалік села Чижиків Львівського району.

ВІДЕО ДНЯ

Три автівки зіткнулися на трасі Тернопіль - Львів - Рава Руська, фото поліції

Смертельна ДТП сталася ранком 15 грудня неподалік села Чижиків Львівського району, фото поліції

РЕКЛАМА

«Як попередньо встановили поліцейські, відбулося зіткнення трьох транспортних засобів: автомобіля BMW, автопоїзда DAF, мікроавтобуса Mercedes Sprinter. Від отриманих внаслідок ДТП травм на місці загинули семеро людей — пасажири мікроавтобуса Mercedes Sprinter, дані яких уточнюються», — йдеться у повідомленні.

Водії двох автівок потрапили у лікарню з травмами, фото поліції

РЕКЛАМА

Серед травмованих — 45-річний водій вантажівки, 39-річний кермувальник мікроавтобуса та його 23-річна пасажирка. Вони госпіталізовані у лікувальні заклади Львова, їхні діагнози встановлюються.

Також травми отримала пасажирка мікроавтобуса, фото поліції

РЕКЛАМА

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без.

Нагадаємо, що днями на Одещині водій збив двох військовослужбовців ДПСУ, які чергували на блокпосту. Один з них загинув, іншого шпиталізували.

Фото ГУНП в Львівській області

429

Читайте нас у Facebook