Прикордонник загинув внаслідок інциденту на блокпосту на Одещині (фото)

В Україні не поодинокі випадки, коли через порушення правил дорожнього руху водії стають винуватцями ДТП на блокпостах, нерідко й смертельних, як це було, зокрема, в Києві.

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А напередодні трагедія сталася на Одещині, де на блокпосту водій збив двох військовослужбовців ДПСУ. Як повідомляють в обласній поліції, один з постраждалих загинув на місці, іншого з травмами шпиталізували.

Фото поліції

Фото поліції

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«Попередньо встановлено, що 66-річний водій автомобіля „ВАЗ“ не відреагував на дорожні знаки щодо обмеження швидкості перед блокпостом та скоїв наїзд на двох прикордонників. Водія перевірили на стан сп’яніння — він тверезий. Його затримано у процесуальному порядку», — додали в ГУНП в Одеській області.

Фото поліції

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Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження).

Ексклюзивний матеріал «А чого чекати? Життя летить швидко»: військовослужбовець, якого збив суддя, одружився у 20-річному віці й став батьком прийомним діткам" про загибель бійця на блокпосту читайте на сайті «ФАКТІВ».

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До речі, минулого року на блокпостах було зафіксовано більше 40 ДТП. Десять людей загинули в цих дорожньо-транспортних пригодах, ще майже 40 постраждали.

Фото поліції

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