Біля Львова сталася масштабна ДТП за участю міжнародного рейсового автобуса: троє загиблих, 27 постраждалих

На Львівщині, де раніше у смертельну ДТП потрапив автобус з військовими, ранком у п'ятницю, 11 жовтня, зіткнулися автобус міжнародних перевезень «Варшава — Одеса», вантажний автомобіль «Нова Пошта» та кілька легкових транспортних засобів.

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Як уточнив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, дорожньо-транспортна пригода сталася близько 06:30 на обʼїзній Львова, в районі села Чишки.

Фото поліції

Фото поліції

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Станом на 07:00 було відомо про одну загиблу людину та 27 травмованих, які отримали травми різного ступеня важкості.

Втім, пізніше Максим Козицький уточнив, що кількість жертв цієї масштабної дорожньо-транспортної пригоди зросла до трьох.

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Нагадаємо, що раніше у Давидові Львівського району маршрутка № 547 «Львів — Вибранівка» зіткнулася з автоцистерною, водія якої затисло в автівці. Смертельна ДТП забрала життя щонайменше чотирьох людей, ще восьмеро отримали травми.

А напередодні смертельна ДТП сталася біля польско-українського кордону. В Медиці мікроавтобус, в якому їхали українці, зіткнувся з звантажівкою, що стояла на дорозі. Загинули жінка та чоловік (46 та 60 років), ще двоє пасажирів шпиталізовані.

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Фото поліції

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