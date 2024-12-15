В Україні вводять нові графіки стабілізаційних відключень електроенергії: як вони працюватимуть (відео)

В Україні впроваджуються нові уніфіковані графіки стабілізаційних відключень, які повернулися в країну після поновлення ударів росіян по енергетичним об'єктам. Вони почнуть діяти з 01:00 понеділка, 16 грудня

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В компанії ДТЕК уточнили, що графіки будуть однаковими для всіх регіонів, що дозволить більш гнучко керувати енергосистемою.

Що змінюється:

Графік відключень розбитий на 30-хвилинні інтервали (кожна черга розділена на дві підчерги: 1.1 та 1.2, 2.1 та 2.2 і т.д. Перевірити, до якої ви відноситесь, можна на сайті та в чат-боті (Viber, Telegram) ДТЕК Київські електромережі);

Більше годин зі світлом — мінімум 3,5 години між можливими відключеннями при відсутності аварій у мережі.

«Як і раніше для зручності планування своїх справ у вас будуть завжди доступні два графіки. По-перше, це графік на добу з чітким розкладом зон „Світло є“ та „Світла немає“. Викладається на сайті та в чатботі ДТЕК Київські електромережі напередодні ввечері. Прогнозний графік на тиждень — показує часові проміжки, коли світло може бути відключеним, і години зі світлом. Він дозволяє планувати життя на триваліший період, тому завжди є на сайті компанії», — йдеться у повідомленні.

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В компанії зазначили, що новий підход унеможливить ситуацію, коли якісь області були зі світлом більше, а інші — менше. Втім, в ДТЕК нагадали про значні пошкодженя магістральних підстанції, які передають електроенергію від однієї частини країни в іншу. Отже, в деякі регіони її просто неможливо доставити.

Сергій Коваленко (YASNO) розповів про нові графіки відключення світла

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Нагадаємо, що нещодавно росіяни завдали масштабного удару по Україні ракетами різних типів та дронами-камікадзе. Пошкоджень зазнасли енергооб'єкти на заході країни.

Фото Pixabay

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