Графіки не діють: в Україні екстрені відключення електрики через ракети росіян

У зв'язку з масованою ракетною атакою росіян, яка триває й на цей час, в Україні змінюють графіки обмеження споживання електроенергії. Наразі більшість ракет прямує в західному напрямку — ворог застосував як «Калібри» та Х-101, так і аеробалістику — «Кинджали». У повітря підняли чотири ворожі «МіГи».

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Як повідомляють в «Укренерго», у п'ятницю, 13 грудня обсяг застосування заходів обмеження споживання збільшений.

«З актуальним графіком відключень можете ознайомитись на сайті чи офіційних сторінках вашого обленерго», — зазначили в компанії.

В ДТЕК надали нові графікі відключень для Києва та Київщини.

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Графік відключення світла для Києва на 13 грудня, фото ДТЕК

Графік відключення світла для Київщини на 13 грудня, фото ДТЕК

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Втім підзніше з'явилося повідомлення про екстрені відключення і те, що графіки стабілізаційних відключень не діють.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що по всій Україні енергетика знаходиться під масованим ударом.

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«Енергетики вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись завдані пошкодження», — додав він.

Нагадаємо, що попередня масова атака на енергооб'єкти відбулася наприкінці листопада. Тоді директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко зазначав, що ворог намагався відрізати українські АЕС від енергосистеми України і що це частково окупантам вдалося.

Фото Pixabay

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