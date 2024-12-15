«Заправлятимуть крейсер „москва“»: у Керченській протоці тонуть два російські танкери (відео)

Нещодавно СБУ повідомляла, що морські дрони в Керченській бухті протидіяли російським гелікоптерам, літакам та патрульним катерам «Раптор», а також вразили баржу з військовою технікою та обладнанням для ремонту Кримського мосту. А в ці хвилини неподалік Керченської протоки з російськими танкерами «розбирається» стихія.

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Так, російські паблики повідомляють, що лиха зазнають судна «Волгонефть-212» та «Волгонефть-239», на яких перебувають по 13 членів екіпажу.

Першим постраждало судно «Волгонефть-212» із чотирма тисячами тонн мазуту на борту, а за кілька годин — і «Волгонефть-239». Все це відбувається за кілька кілометрів від берега.

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Тим часом «Кримський вітер» пише, що танкер «Волгонефть-212» розламаний хвилями навпіл біля берегів Керчі. Танкер був збудований 55 років тому.

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Спочатку він був звичайним танкером, а у 1990-х його вкоротили до стандартів «річка — море»: вирізали центр, а потім зварювали корму та ніс, утворюючи величезний шов посередині. Схоже, що саме цей шов і розійшовся під час шторму.

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Нагадаємо, що нещодавно українські дрони атакували російську флотилію у Каспійському морі.

Фото — скріншот

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