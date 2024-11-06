Дрони атакували російську флотилію в Дагестані, яка завдавала ракетних ударів по Україні

Майже за три роки повномасштабної війни Україна вивела з ладу третину російського військового флоту, який базувався у Чорному морі. А у середу, 6 листопада, українські безпілотники вперше вразили російську флотилію у Каспійському морі.

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В результаті удару по російській флотилії, яка знаходиться у Республіці Дагестан, уражень зазнали ракетні кораблі «Татарстан» та «Дагестан». Також ймовірних пошкоджень зазнали малі ракетні кораблі проєкту 21631″, пише «Суспільне», посилаючись на свої джерела у розвідці.



Відстань від державного кордону України до об'єкта ураження складає близько 1500 кілометрів.

Відео вибухів та пожежі у Каспійську опублікував голова Центру протидії дезінформації Коваленко.

Згідно з повідомленнями в російських ЗМІ, у місті Каспійськ на ураженому обʼєкті базуються частини берегових військ, включно з морською піхотою.

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За даними української розвідки, атакована флотилія завдавала ракетних ударів по Україні, а 177-й полк морської піхоти брав участь у боях у Херсонській і Запорізькій областях.

Зазначимо, росЗМІ писали, що голова Дагестану Сергій Мєліков вранці заявив, що над містом Каспійськ протиповітряна оборона знищила дрон. Також було призупинено роботу аеропорту в столиці Дагестану Махачкалі.

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Раніше ми повідомляли про атаки українських дронів по військових об'єктах та нафтобазах російських окупантів.

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