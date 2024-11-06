41.14 / 41.70 44.42 / 45.18
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Дрони атакували російську флотилію в Дагестані, яка завдавала ракетних ударів по Україні

16:16 6 листопада 2024
пожежа

Майже за три роки повномасштабної війни Україна вивела з ладу третину російського військового флоту, який базувався у Чорному морі. А у середу, 6 листопада, українські безпілотники вперше вразили російську флотилію у Каспійському морі.

В результаті удару по російській флотилії, яка знаходиться у Республіці Дагестан, уражень зазнали ракетні кораблі «Татарстан» та «Дагестан». Також ймовірних пошкоджень зазнали малі ракетні кораблі проєкту 21631″, пише «Суспільне», посилаючись на свої джерела у розвідці.

Відстань від державного кордону України до об'єкта ураження складає близько 1500 кілометрів.

Відео вибухів та пожежі у Каспійську опублікував голова Центру протидії дезінформації Коваленко.

Згідно з повідомленнями в російських ЗМІ, у місті Каспійськ на ураженому обʼєкті базуються частини берегових військ, включно з морською піхотою.

РЕКЛАМА

За даними української розвідки, атакована флотилія завдавала ракетних ударів по Україні, а 177-й полк морської піхоти брав участь у боях у Херсонській і Запорізькій областях.

Зазначимо, росЗМІ писали, що голова Дагестану Сергій Мєліков вранці заявив, що над містом Каспійськ протиповітряна оборона знищила дрон. Також було призупинено роботу аеропорту в столиці Дагестану Махачкалі.

РЕКЛАМА

Раніше ми повідомляли про атаки українських дронів по військових об'єктах та нафтобазах російських окупантів.

РЕКЛАМА

95

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Макс Гордєєв

Гороскоп на листопад від Макса Гордєєва: Овнам — цікава подія, Близнюкам — досягнення цілей

суп

Готуємо капусняк: як приготувати старовинну українську першу страву

Лілія Ребрик

Щаслива і нещасна: Лілія Ребрик звернулася до мережі

Лопес та Аффлек

Бен Аффлек вперше за довгий час висловився про Дженніфер Лопес: актор промовив лише два слова

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту