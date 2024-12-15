Шкода, що назву «трапезний» сприйняли буквально: як в мережі відреагували на зйомку кулінарного шоу Клопотенка в Києво-Печерській Лаврі (фото, відео)

У Києво-Печерській лаврі, яка раніше була під контролем Московського патріархату, зняли кулінарне шоу разом з відомим шеф-кухарем Євгеном Клопотенко. Користувачі соцмереж обурені новиною, вони назвали це «соромом» і «ганьбою для України».

ВІДЕО ДНЯ

Шеф-кухар підтвердив новину в Instagram.

«Раніше, поки був УПЦ МП, я міг про це лише мріяти — трапезна Києво-Печерської Лаври, а ми знімаємо різдвяний епізод про українські сакральні страви і відроджуємо культуру в самісінькій святині. Оу вау!» — написав він.

РЕКЛАМА

Фоловери здебільшого засуджують такі зйомки.

«Ви не в собі там? Що ви робите? Навчіться робити смачну їжу в своїх ресторанах, а в святиню не лізьте», — написала одна з фоловерок.

РЕКЛАМА

«В Лаврі? Серйозно? Яка ганьба!!!» — додала інша.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», нещодавно на території Києво-Печерської лаври завершилися розкопки унікального для Східної Європи об’єкту — залишків майстерні з виготовлення смальти (з неї робили мозаїки) для Успенського собору лаври. Ця майстерня була побудована майже 1000 років тому. В ті часи в Києві та й взагалі на території Руси не знали технології виробництва скла, на основі якого робили смальту.

268

Читайте нас у Facebook