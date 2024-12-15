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Спорт

Чотириразову олімпійську чемпіонку з росії частково паралізувало після інсульту

16:29 15 грудня 2024
Раїса Сметаніна

Легендарна радянська лижниця, чотириразова олімпійська чемпіонка та семиразова чемпіонка світу 72-річна Раїса Сметаніна перебуває в реанімації після перенесеного інсульту, повідомляє Sport24. Раніше дворазову олімпійську чемпіонку з росії доправили до лікарні з пухлиною в голові.

«Стався обширний інсульт, стан її оцінюють як стабільно тяжкий. Вона у свідомості — розплющує очі, їсть, але не розмовляє. Паралізувало правий бік — рука не працює. Лікарі роблять все, що можуть, але лікування може розтягнутися надовго», — наводить видання слова брата спортсменки Федора Сметаніна.

До речі, Раїса Сметаніна — перша в історії спортсменка, яка виграла 10 медалей на зимових Олімпіадах (4 золоті, 5 срібних та 1 бронзову). Також вона 21-разова чемпіонка Радянського Союзу.

Раїса Сметаніна першою на планеті здобула 10 нагород зимових Олімпійських ігор

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний радянський хокеїст провів сім місяців у штучній комі.

Фото РІА «Новини»

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