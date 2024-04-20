«Мене реально витягли з того світу»: легендарний радянський хокеїст провів сім місяців у штучній комі (відео)

Легенда радянського хокею, дворазовий олімпійський чемпіон та 9-разовий чемпіон світу Олександр Мальцев, у якого свого часу вкрали всі нагороди, перстень з діамантами та 2700 доларів, напередодні 75-річчя (20 квітня), відверто розповів, як ледве вижив у 2020 році і переміг важку недугу.

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«Проблеми почалися, коли виявили онкологію, — цитує Олександра Мальцева «Спорт-експрес». — Спочатку лежав у Боткінській лікарні. Невдовзі з'ясувалося, що треба терміново оперувати. Відправили до Німеччини.

Загалом провів там майже три роки, лише ненадовго повертаючись до росії. Було кілька операцій. Мене реально витягли з того світу. Сім місяців у штучній комі! Потім тривала реабілітація".

За словами легендарного форварда, йому вдалося справитися з хворобою.

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«Як здоров'я? Та нормально, тьху-тьху. Живу за містом, щоранку починаю з прогулянки. 40 хвилин. Увечері ще стільки ж, — розповів хокеїст. — В будь-яку погоду! Ну і про хокей, звісно, не забуваю. Багато матчів дивлюся. Цього сезону був на всіх іграх за участю „Динамо“. Окрім однієї — через те, що на кілька днів поклали до шпиталю».

20 квітня Олександру Мальцеву виповнилося 75 років

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Нагадаємо, що Олександр Мальцев — одна з легенд світового хокею, який 11 разів визнавався найкращим хокеїстом Радянського Союзу, але так ніколи і не став у складі московського «Динамо» чемпіоном СРСР. Нападник — олімпійський чемпіон Саппоро-1972 та Інсбрука-1976, а ще 9-разовий чемпіон світу та 8-разовий чемпіон Європи. Саме Мальцеву належить рекорд за кількістю матчів (319) та шайб (212) у складі збірної СРСР.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дворазовий олімпійський чемпіон, який переміг рак, став батьком.

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Фото «Спорт-експрес»

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