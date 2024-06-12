Дворазову олімпійську чемпіонку доправили до лікарні з пухлиною в голові (відео)

Легенду світової легкої атлетики, дворазову олімпійську чемпіонку, чемпіонку світу та Європи 56-річну росіянку Світлану Мастеркову доправили до однієї з московських лікарень у стані середньої тяжкості, повідомляє Telegram-канал Mash. Раніше віце-чемпіонку Олімпійських ігор з росії обікрали в Європі.

ВІДЕО ДНЯ

За інформацією каналу, Мастеркову готують до операції через пухлину у голові.

«Її поклали до нейрохірургічного відділення. Попередньо її готують до операції на пухлині в голові. На неї чекає повне обстеження: МРТ з контрастом, рентген та аналізи», — повідомило джерело.

Чи є пухлина доброякісною, не відомо. Також не повідомляється, чи планувала Мастеркова операцію з її видалення чи госпіталізація вийшла позаплановою.

РЕКЛАМА

Зазначимо, що Світлана Мастеркова здобула золоті медалі на Олімпійських іграх в Атланті-1996 у бігу на 800 та 1500 метрів. У її послужному списку також тріумфи на чемпіонаті світу у Севільї 1999-го та чемпіонаті Європи у Будапешті 1998-го. Після завершення кар'єри бігунка працювала телекоментатором та була депутатом від пропутінської партії. 2008 року про долю Світлани Мастеркової було знято художній фільм «Дистанція».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний радянський хокеїст провів сім місяців у штучній комі.

РЕКЛАМА

1061

Читайте нас у Facebook