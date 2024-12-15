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Здоров'я та медицина

Печія та інші неприємності: лікарі назвали чотири мінуси надмірної любові до кави

20:39 15 грудня 2024
Кава

Лікарі не радять пити каву натщесерце, адже це може посилити такі стани, як кислотний рефлюкс і печію. Це пов’язано з тим, що чорна кава стимулює вироблення шлункової кислоти, а підвищена кислотність негативно впливає на шлунок, пише ТСН.

Також кава здатна підвищувати артеріальний тиск через високий уміст кофеїну. Він звужує кровоносні судини, ускладнюючи потік крові, що призводить до стрімкого підвищення артеріального тиску.

Також кава порушує цикли сну. Одним із найбільших побічних ефектів кави є те, що вона може вплинути на якість сну. Порушується природний цикл сну і бадьорості організму, виникає відчуття тривожності та страху.

Крім того, кава вимиває з організму кальцій, якій забезпечує міцність кісткової тканини. Коли кальцій погано засвоюється, організм компенсує це тим, що витягує його із кісток.

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Як писали «ФАКТИ», відомий польський лікар Марек Скочилас радить звернути увагу на кардамон. Біоактивні сполуки, що містяться в кардамоні, захищають не тільки наші кровоносні судини, а й наше серце. Все тому, що вони значно зменшують запалення. Він радить додати ¼ чайної ложки цієї спеції на чашку кави.

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