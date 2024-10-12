Найкраще пити вранці до 10: як перетворити вживання кави у плюси для здоров’я

Для багатьох людей прожити день без кави — це справжня проблема. Адже звикнувши до кофеїну, відмовитися від нього дуже важко. Та й немає причин це робити. А ті, хтось бояться, що через каву в організмі з'явиться дефіцит магнію і надлишок кортизолу, слід дотримуватися лише певних правил. Якщо це зробити, кава точно стане для нас напоєм, що сприяє зміцненню здоров’я, пише видання Domowy poradnik.

ВІДЕО ДНЯ

Варто знати, що вміст кави може дратувати стінки шлунка, сприяючи виникненню виразки. Тому не пийте каву натщесерце. Потрібно з’їсти не надто ситний сніданок — і можна готувати каву.

Крім того, варто також звернути увагу на те, о котрій годині ви п’єте каву. Загальноприйнято вважати й науково доведено, що каву найкраще пити вранці до 10:00. За цей час кортизол вже не буде виділятися в нашому організмі так рясно, тому нам не доведеться турбуватися про його надлишок. Кава стимулюватиме нас, а не напружуватиме.

Вживаючи каву, ми завжди повинні мати склянку води збоку. Так п’ють каву чи еспресо багато народів, і це дуже хороший спосіб. Ідея полягає в тому, щоб відчути всі аромати та смаки, тому що вода ретельно промиє наші смакові рецептори.

РЕКЛАМА

Незалежно від того, де ми п’ємо каву і якого вона типу, ми завжди повинні її просто потягувати. Крім того, кава буде чудово смакувати з різними тістечками або цукерками. Гурмани неодмінно будуть задоволені пропозицією довколишніх кафе. Адже фахівці вже розвіяли міфи про вплив солодкого на результати схуднення.

Однак важливо пам'ятати, що надмірне вживання кави може викликати несподівані побічні ефекти для здоров'я, зокрема збільшує у жінок ризик переломів.

РЕКЛАМА

48

Читайте нас у Facebook