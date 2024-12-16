Терміново просять поповнення: вояки Кіма зазнали перших масованих втрат на Курщині

Військові армії КНДР, які разом з росіянами воюють на Курщині, зазнали значних втрат у штурмах проти Сил оборони України. Теперь ці підрозділи окупанти доукомплектовують, повідомили у ГУР.



«Упродовж 14 та 15 грудня 2024 року в районах сіл плєхово, ворожба, мартиновка курської області держави-агресора росії підрозділи армії КНДР зазнали значних втрат ― йдеться про щонайменше 30 солдатів вбитими та пораненими», — йдеться у повідомленні.



Розвідники також зазначили, що у районі села куріловка щонайменше троє північнокорейських військовослужбовців зникли безвісти.

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За даними ГУР, для продовження активних бойових дій штурмові групи доукомплектовують свіжим особовим складом, зокрема з числа 94 окремої бригади армії КНДР.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко уточнив, що росіяни кидають в бій військових КНДР на Курщині без бронетехніки.

«Тактика дій наступна: кндрівців накопичують в посадках і женуть на штурм вузьких ділянок з кількох напрямків одночасно. Втрати в них значні», — пише Коваленко.

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Він також зазначає, що російські воєнкори намагаються уникати новин про невдачі військових КНДР. Пропагандисти навпаки розповідають про «вдалі дії» КНДРівців, приховуючи їхні втрати.

Раніше в ГУР повідомляли, що солдати з КНДР озброєні в основному піхотними засобами — автоматами АК-12, снайперськими гвинтівками СВД/НВЧ, 60-мм мінометами, кулеметами РПК/ПКМ та протитанковими гранатометами РПГ-7.

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