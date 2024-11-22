Вояки Кіма вже в Україні: на якому напрямку їх бачили

Північнокорейські військові, яких на початках росіяни тренували на Далекому Сході, а потім перекинули на Курщину, вже перебазувалися в Україну, а саме на харківський напрямок.

ВІДЕО ДНЯ

Про це в ефірі телемарафону розповів командир зведеного підрозділу 153-ї окремої механізованої бригади Назарій Кішак з позивним «Шериф», який втім не став розголошувати відому захисникам інформацію щодо кількості залучених до бойових дій північнокорейських бойовиків.

«Вони розділяються на підрозділи, підсилюють свої бойові і на передній лінії вже роблять маленькі накопичення», — заявив «Шериф».

На його власну думку, піти на штурм позицій ЗСУ «посланці» Кім Чен Ина можуть з настанням гіршої погоди.

РЕКЛАМА

Раніше в ГУР повідомили, що солдати з КНДР озброєні в основному піхотними засобами. Йдеться про автомати АК-12, снайперські гвинтівки СВД/НВЧ, 60-мм міномети, кулемети РПК/ПКМ, протитанкові ракетні комплекси «Фенікс» і протитанкові гранатомети РПГ-7.

Нагадаємо, що військово-політичний оглядач Олександр Коваленко переконаний, що командування армії рф не розуміє до кінця, як потрібно ефективно використовувати 12 тисяч солдатів КНДР у зоні бойових дій. Також на його думку проблемою залишається взаємодія між ними та окупантами, особливо під час проведення наступальних операцій.

РЕКЛАМА

59

Читайте нас у Facebook