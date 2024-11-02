По-піхотному: ГУР дізнався, чим рф озброїла перекинуті до кордону з Україною війська КНДР

В останній тиждень жовтня 2024 року росіяни перекинули з Приморського краю до районів поблизу з Україною понад 7000 солдатів із КНДР.

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Як повідомили в ГУР, для такого перекидання у путіна задіяли щонайменше 28 військово-транспортних бортів ВКС рф.

Втім, озброїли «орлів Кіма» в основному піхотними засобами. Йдеться про автомати АК-12, снайперські гвинтівки СВД/НВЧ, 60-мм міномети, кулемети РПК/ПКМ, протитанкові ракетні комплекси «Фенікс» і протитанкові гранатомети РПГ-7.

«Також північним корейцям чи, як їх називають у російській окупаційній армії, „особливим бурятам“, видали трохи приладів нічного бачення, тепловізорів, коліматорних прицілів та біноклів», — повідомили розвідники.

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При цьому підготовка військ КНДР, які держава-агресор вирішила задіяти у війні проти України, ще триває на 5 полігонах далекого сходу рф — «барановском» (уссурійск), «донґуз» (улан-уде), «єкатєрінославском» (єкатєрінславка), 248-му (князє-волконскоє) та 249-му (сєрґєєвка).

Нагадаємо, що за песимістичними прогнозами, північнокорейських бійців можна буде чекати і безпосередньо на території України.

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