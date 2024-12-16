Новий тиждень починається з 16 грудня — дня, коли деяким знакам зодіаку випаде шанс насолодитися тим, чого їм раніше не вистачало.

Але час, який залишився до свят, не буде напрочуд легким і змусить багатьох людей зосередитись на питаннях кар'єри, вважають автори гороскопа на індійському ресурсі.



Овен (21 березня — 20 квітня)

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Овнам тиждень принесе проблеми з колегами по роботі чи керівництвом. Болісне сприйняття будь-якої критики на свою адресу, бурхлива реакція на жарти викличуть здивування та відчуження в оточення. Наприкінці тижня в Овнів з'явиться творча енергія, яка порадує успіхами та досягненнями в улюблених заняттях.

Телець (21 квітня — 20 травня)

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Тільцям варто покращити стосунки з родичами й знизити напруження протистояння з близькими. Кар'єрні питання краще вирішувати у п'ятницю, коли для цього буде найсприятливіший час. Фінанси будуть стабільними, дозволять витратити пристойні суми на подарунки до Нового року.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

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У Близнюків цей тиждень буде складним. Вони можуть зіткнутися з перешкодами у професійній сфері, подолати які швидко навряд чи вийде. Представникам знаку варто обережно ставитись до того, що відбувається. Підтримати гарне самопочуття протягом тижня допоможе режим дня та здорове харчування, у фінансах потрібна розумна економія.

Рак (21 червня — 22 липня)

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У Рака цього тижня професійна сфера вимагатиме підвищеної уваги до дрібниць, оскільки є ризики помилок у фінансових справах. Ситуація покращиться до вихідних, коли Раки зможуть нарешті налагодити контакти та виправити допущені помилки. У романтичному плані тиждень дасть багато приводів для щастя та радості.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Леви відчуватимуть напруженість та легку депресію, бо не всі їхні надії справджуються. Закінчення тижня пройде більш-менш мирно, особливо у тих, хто зайнятий творчістю та творчою діяльністю. Леви-творці зможуть отримати приємні відчуття від успіху та високої оцінки оточення.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Діви будуть зайняті вирішенням проблем своїх родичів чи друзів. Багато хто буде схильний вступати в конфлікти та протистояння з колегами по роботі, керівництвом, іноді зовсім нерозумно наполягаючи на своєму. Частина Дів зосередиться на приємному й почне планувати поїздки.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Терези будуть займатися власними справами, які не захочуть залишати на наступний рік. Багато фінансових проблем їм вдасться вирішити на свою користь. Тема романтики у відносинах може гостро стати у Терезів, які вже мають постійних партнерів.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіони більшість тижня будуть робити парадоксальні висновки та нестандартні дії, чим здивують оточення. Багато хто переосмислить поняття свободи, зобов'язань і самореалізації. Деякі виявлятимуть дратівливість та агресію щодо оточення. Наприкінці тижня вдасться швидко та ефективно вирішити деякі матеріальні проблеми.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільцям варто на якийсь час уникати відвідувань масових заходів та місць скупчень людей. Друга половина тижня буде набагато успішнішою за першу, особливо для тих, хто народився наприкінці листопада. Перед Стрільцями відкриються перспективи та можливості для позитивних змін, покращення свого життя у бік більш цікавого та матеріально стійкого.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Козороги цього тижня розділять своє життя на дві складові — відкриту і таємну. Це стосується головним чином відносин і романтики. В інших сферах життя представники цього земного знаку виявлять традиційну для себе відповідальність, дисципліну, прискіпливість і педантичність.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водолії будуть стримувати себе, щоб не посваритися з колегами чи співробітниками, розуміючи, що не завжди виходить дотримуватися планів. Натомість у другій половині тижня з'являться шанси збільшити свої доходи, вигідно вкласти гроші. На роботі ситуація теж покращиться.

Риби (19 лютого — 20 березня)

На Риб чекає тиждень як розчарування, так і нових можливостей. Розчарування стосуватимуться людей чи стосунків, а можливості з'являться у професійній сфері чи самореалізації. Юридичні питання також вирішуватимуться на користь Риб. Під час спілкування з партнерами рекомендується варто не забувати критично мислити, щоб випадково не потрапити у світ ілюзій.

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