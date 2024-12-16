41.47 / 42.02 43.68 / 44.33
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Буде несподіваним: мережа назвала фіналісток Холостяка

16:49 16 грудня 2024
Олександр Будько «Терен»

Триває тринадцятий сезон романтичного реаліті «Холостяк». Нагадаємо, після сьомого епізоду у проєкті залишилось троє дівчат, які на наступному тижні будуть знайомити головного героя зі своїми сімʼями. Холостяк — Олександр «Терен» — на своїй сторінці у соціальній мережі виклав відео, у якому пояснив деякі моменти зі своєї поведінки. Сашко зауважив, що вважає себе «нарцисом», адже інших у романтичне реаліті не беруть.

«Усі мають думку з ким мені бути, яким мені бути, але єдина думка, яка має значення — це моя, — сказав „Терен“. - Шоу триває кілька місяців, а глядачі думають, що я закохуюсь за тиждень. Фінал буде несподіваним, а життя після фіналу, ще більш несподіваним!»

Мережа відреагувала на звернення Холостяка у коментарях та припущеннях, хто ж залишиться з ним у фіналі проєкту.

«Несподіваний фінал українського „Холостяка“ насправді — це коли вони не розійшлись», — припустили підписники.

РЕКЛАМА

«Я думаю, у Фіналі буде Інна і Настя», — поділилися шанувальники.

РЕКЛАМА

«Я думаю, що таки Юстина і Інна», — були і інші думки.

РЕКЛАМА

«Білявка переможе, ми вже знали це місяць тому», — натякнули на перемогу Інни.

«Так це не несподіваний, очевидний, — зауважили у коментарях. — Несподіваний — Настя або ніхто, а після проєкту життя несподіване, то може з Вікою».

В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» колишня учасниця «Холостяка» розповіла про вихід з проєкту.

96

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Додаткові гроші отримають люди, які проживали в Чорнобильській зоні в момент аварії, фото Мінфін

Після Нового року частині пенсіонерів будуть доплачувати щомісяця більш ніж 2 тисячі грн: кому пощастить

Люди яким тиждень принесе успіх у кар&#39;єрі, https://afisha.bigmir.net/

Стрільцям — позитивні зміни, Левам — творча діяльність, а Рибам — можливість самореалізації: індійський гороскоп кар’єри на 16 — 22 грудня

Таро-прогноз на 16 грудня&nbsp;— Ворожіння на картах Таро

«П'ятірка Жезлів» кине виклик Овнам, а «Паж Кубків» обіцяє Левам задоволення: Таро-прогноз на 16 грудня

Пугачова довірила гроші аферистці, фото tochka.net

Алла Пугачова сама віддала майже 2 млн доларів: стало відомо, як Примадонна стала жертвою шахрайки Властиліни

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту