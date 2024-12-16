Буде несподіваним: мережа назвала фіналісток Холостяка

Триває тринадцятий сезон романтичного реаліті «Холостяк». Нагадаємо, після сьомого епізоду у проєкті залишилось троє дівчат, які на наступному тижні будуть знайомити головного героя зі своїми сімʼями. Холостяк — Олександр «Терен» — на своїй сторінці у соціальній мережі виклав відео, у якому пояснив деякі моменти зі своєї поведінки. Сашко зауважив, що вважає себе «нарцисом», адже інших у романтичне реаліті не беруть.

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«Усі мають думку з ким мені бути, яким мені бути, але єдина думка, яка має значення — це моя, — сказав „Терен“. - Шоу триває кілька місяців, а глядачі думають, що я закохуюсь за тиждень. Фінал буде несподіваним, а життя після фіналу, ще більш несподіваним!»

Мережа відреагувала на звернення Холостяка у коментарях та припущеннях, хто ж залишиться з ним у фіналі проєкту.

«Несподіваний фінал українського „Холостяка“ насправді — це коли вони не розійшлись», — припустили підписники.

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«Я думаю, у Фіналі буде Інна і Настя», — поділилися шанувальники.

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«Я думаю, що таки Юстина і Інна», — були і інші думки.

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«Білявка переможе, ми вже знали це місяць тому», — натякнули на перемогу Інни.

«Так це не несподіваний, очевидний, — зауважили у коментарях. — Несподіваний — Настя або ніхто, а після проєкту життя несподіване, то може з Вікою».

В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» колишня учасниця «Холостяка» розповіла про вихід з проєкту.

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