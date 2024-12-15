Ти спокушаєш мене: всі подробиці сьомого випуску «Холостяка»

Вийшов сьомий епізод романтичного реаліті «Холостяк» (СТБ). Боротьбу за серце головного героя продовжували чотири дівчини — Аліна, Анастасія, Інна та Юстина. Нагадаємо, тринадцятим Холостяком став ветеран війни Олександр Будько «Терен».

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Перше побачення з Холостяком було у Юстини.

— Я хочу продовжувати нашу історію, — зізналася Юстина перед зустріччю.

Холостяк підготував для Юстини урок іспанської мови.

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— Ця країна розкрилася для мене, — поділився враженнями від поїздки до Барселони Холостяк.

«Терен» зустрів Юстину на кріслі колісному, але дівчина ніяк на це не відреагувала.

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— Хочу з тобою спробувати вчити іспанську, — сказав Холостяк.

— Це дасть нам поштовх у стосунках, — погодилася Юстина.

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Пара навчилася висловлювати свої почуття іспанською, і Юстина зізналася, що вивчення іноземних мов завжди дається їй легко.

Вечір продовжився за вечерею.

Холостяка здивувало, що дівчина не відреагувала на його зовнішній вигляд.

— Для мене немає різниці, мені подобаєшся ти, як є, — сказала дівчина. — Я відкрита для того, щоб дізнатися більше про твоє життя.

Холостяк і Юстина вчилися висловлювати свої почуття іспанською

Юстина додала, що готова до переїзду з Польщі в Київ, але для прийняття рішення треба бути впевненою у почуттях обох. На побаченні відбувся і перший поцілунок Юстини з Холостяком.

Наступне побачення було в Аліни. Холостяк запросив дівчину разом навчитися гончарства.

Сашко запросив Аліну на урок гончарства

У цей час дівчата в домі знімали власні короткі ролики, щоб розказати в них Холостяку про те, що довгий час приховували.

Після майстер-класу з гончарства Холостяк та Аліна пішли на затишну вечерю. Але питання «Терена» змусили дівчину плакати.

— Я не міг зрозуміти, що трапилося, — дивувався Сашко.

— Просто я нервую, чи вийде у нас щось з тобою, — зізналась Аліна. — Не хочу, щоб час, який ми провели разом, був дарма.

Дівчина повернулась до інших учасниць засмучена, але впевнена у тому, що пройде далі. У той час на побачення збиралася Інна. Дівчина сама влаштувала його для Холостяка. Вона вирішила відвезти Сашка до своєї квартири у Києві, яка ще будується.

— Я хотіла, щоб він побачив, наскільки серйозні мої наміри переїхати до Києва, — зізналася Інна.

— А тут буде місце для мого мотоцикла? — запитав у неї Сашко і додав, що поруч з Інною почувається дуже комфортно.

— Наче ми просто вийшли разом на прогулянку і зараз повернемось додому, — сказав хлопець.

Сашко зізнався, що поруч з Інною почувається дуже комфортно

Нарешті на сьомий тиждень проєкту запрошення на індивідуальне побачення отримала й Анастасія. Холостяк запросив її разом зайнятися каліграфією — улюбленим хобі Сашка.

— У мене дуже багато енергії, яку я накопичувала цілий тиждень перед зустріччю, — сказала Холостяку Настя.

Дівчина зізналася, що у неї почали зароджуватися почуття до Сашка.

— Я вразливий і цього не боюся, — розказав «Терен». — Я завжди говорю правду.

Побачення завершилось відвертими розмовами та палкими поцілунками.

— Ти спокушаєш мене, — зізнався Холостяк Насті.

Церемонія троянд на сьомому тижні була незвичною. Їй передував черговий масований ракетний обстріл України росіянами, тому продюсери вирішили провести зустріч Холостяка з дівчатами у них в будинку. Перед цим кожна надіслала Терену короткий фільм про себе, де розповіла про щось досі невідоме. Юстина — про життя з бабусею, Анастасія — про свій ранок, Інна поділилася спогадами про дитинство і фізичну ваду, а Аліна — робочими моментами. Саме історія Аліни здалася Холостяку менш правдивою та відвертою. «Терен» відпустив дівчину з проєкту, й Аліна не мала сили стримати сліз.

— Я так і не зміг розгадати, якою є Аліна насправді, — зізнався Холостяк.

— Бажаю тобі зробити правильний вибір серцем, — сказала Аліна, прощаючись з Холостяком.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що герой шоу «Холостяк» Олександр Будько («Терен») виграв грантовий конкурс щодо фінансування ветеранського бізнесу і розпочинає власну справу.

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