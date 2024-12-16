«Ми всі неймовірно подобалися один одному»: Річард Гір розповів, як Джулія Робертс переконала його знятися у «Красуні»

Джулія Робертс вважається однією з найбільш вродливих жінок Голлівуду, яка виглядає чудово навіть у свої 56 років.

А отримала вона всесвітню популярність завдяки кінофільму «Красуня», який вийшов на екрани в березні 1990 року, і відразу став справжнім «хітом». В той же час, виявляється, у звичному для глядача вигляді фільму могло і не бути, адже виконавець однієї з двох головних ролей, Річард Гір, відмовлявся зніматися у стрічці.

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Про це він розповів у подкасті The Hollywood Reporter.

Річард вважав, що його роль не була пропрацьована і навіть не хотів зустрічатися з режисером.

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«Отже, я прочитав сценарій і сказав: „Це не для мене“», — згадав актор.

Однак після зустрічі з Джулією Робертс, яку вже було затверджено на роль, він змінив свою думку. Адже коли Гір погодився таки поговорити з режисером, вона, стоячи в іншому кутку кімнати, підняла плакат із написом «Будь ласка, погодься!», що змусило Гіра здатися.

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У результаті знімальна група активно працювала над його персонажем, і актор залишився задоволеним процесом та результатом.

«Ми всі неймовірно подобалися одне одному. Ми так довіряли один одному, це було так весело, але ми навіть не уявляли, яким буде цей фільм», — запевнив Річард.

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Кадр з фільму

Раніше ж про свій нелегкий акторський досвід журналістам розповіла Марго Роббі — виконавиця ролі Барбі в однойменному фільмі.

Фото people.com/



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