Дала ляпаса Ді Капріо і наполягла, щоб зніматись голою: виконавиця ролі Барбі розповіла про свою першу зйомку в кіно

Актриса Марго Роббі, яка стала всесвітньо відомою після виходу на екрани фільму «Барбі», любить привносити в кожну роль власні спостереження та досвід.

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Звичайно, більшість режисерів довіряють відомій актрисі і легко погоджуються на її імпровізації, про що Марго розповіла у подкасті Talking pictures.



Але на початку кар'єри їй потрібно було мати неабияку сміливість, щоб диктувати режисерам своє бачення ролі.

Так, під час зйомок фільму «Вовк з Уолл-стріт» Роббі пробувалась на роль Наомі, вигаданої дружини фінансового злочинця Джордана Белфорта, якого зіграв Ді Капріо. І за сценарієм їй потрібно було поцілувати героя Лео. Але Марго здалося, що її героїня ніколи б так не поступила — вона повинна була дати негіднику ляпаса.

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«Я подумала, що могла б поцілувати Леонардо Ді Капріо — і мені цього дуже хотілося — після цього я могла б розповідати про це своїм подругам. Але потім я зрозуміла, що моя героїня ніколи б так не зробила. І просто вдарила його по обличчю. Після цього в студії запала мертва тиша. Мені здалося, що мене збираються заарештувати — адже я, 20-річна дівчина, вдарила відомого актора! І якщо ляпас розцінять як напад чи побої, я більше ніколи не стану актрисою, а буду сидіти у в'язниці!» — розповіла Марго.

На щастя, тиша тривала всього три секунда, а потім студія вибухнула реготом — адже Ді Капріо теж читав сценарій, і вже готував губи для поцілунку.

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Ще чим запам'ятались для Марго зйомки першого фільму, так це тим, що вона наполягла на тому, щоб роздягнутися перед Ді Капріо.

Перед зйомками однієї зі сцен режисер сказав актрисі, що вона може залишитися в халаті. Але дівчина вважала, що її героїня повинна повністю оголитися в сцені, і зробила так, застосувавши акторський прийом відсторонення.

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В результаті дівчину затвердили на роль. «Вовк з Уолл-стріт» вийшов на екрани у грудні 2013 року. Стрічка отримала п'ять номінацій на премію «Оскар» та зібрала у прокаті понад $ 390 млн. Для Марго Роббі роль Наомі стала проривною. Після виходу фільму актрису почали запрошувати до масштабних голлівудських проєктів. Вона зіграла у низці блокбастерів: «Загін самогубців», «Одного разу в Голлівуді», і, звичайно, «Барбі», який менш як за тиждень після виходу, перевищив позначку 500 мільйонів доларів у світовому прокаті.

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