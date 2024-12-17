У 18 років пішла з життя «гутаперчева дівчинка» — фаворитка міжнародних шоу талантів Емілі Москаленко (фото, відео)

У 18 років пішла з життя «гутаперчева дівчинка», фаворитка міжнародних шоу талантів Емілі Москаленко. Про смерть доньки повідомила її мама Тетяна Москаленко, виставивши у фейсбуці відео з дописом: «Біль. Прошу без запитань. Ти завжди в моєму серці. Спи, моя дівчинко». На відео Емілі у білій сукні й фаті, що закриває обличчя, усміхається й махає ручкою, ніби прощаючись з усіма.



Емілі було лише 18. У соцмережах вона представлялась професійною акторкою, танцюристкою та моделлю, яка має досвід роботи у зйомках розважального контенту, кліпів, фотосесій стокових фотографій. На останніх відео та світлинах вона випромінює щастя.

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«Продовжую сяяти, не зважаючи на звіринець навколо. Це найпрекрасніше відчуття на світі, і я бажаю кожному його відчути», — підписала вона одне з фото.

Емілі напередодні свого 18-річчя

Емілі зачарувала собою українців і світ у п’ятирічному віці, ставши фіналісткою шоу «Україна має талант 4», яке влаштовував телеканал СТБ. Здавалось, у тілі маленької гімнастки з широко розплющеними карими очима й копицею чорного кучерявого волосся на голові немає жодної кісточки. За неймовірну гнучкість Емілі часто називали гутаперчевою дівчинкою.

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Тим часом від першого заняття з тренером до першої медалі минув лише рік. З шести років мама, розуміючи, що гімнастикою сьогодні нікого не здивуєш, відвела свою талановиту доньку у студію pole dance (відносно новий напрямок у спортивній гімнастиці, що поєднує танці й акробатику на металевій жердині).

Тоді ніхто таких маленьких, як Емілі, в Полтаві не тренував. Але молода й амбіційна Ганна Біловербенко взялася працювати з перспективною юною спортсменкою. Водночас дівчинка почала займатися чирлідингом — новим видом спорту, в якому поєднуються танці, акробатика й гімнастика.

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І медалі посипались одна за одною.

До медалей додавались грошові призи. Скажімо, за перемогу в міжнародному телепроєкті «Next star», що проходив у 2015 році в Румунії, дев’ятирічна дівчинка отримала чек на 20 тисяч євро.

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Їй аплодували у Франції, Німеччині, Бельгії, Іспанії, В’єтнамі, Австралії… Коли Емілі виступала, глядачі починали хреститись, захоплюючись її гнучкістю й грацією.

— Спочатку я боялась висоти, — відверто розповідала Емілі. — Пілон підкорювала буквально по сантиметру. Бувало, розкручувалась і злітала з нього. Розбивала губи. Здирала боки й ноги до крові…

— Але я ніколи не чула від доньки жодної скарги, — говорила її мама Тетяна Москаленко. — У спорті без травм не буває. До речі, перш ніж освоїти пілон, Емілі повинна була накачати м’язи, щоб мати силу в руках підіймати своє тіло. Зараз, у дев’ять років, легко відтискається по сорок разів на біцепси й по стільки ж на трицепси. Я дуже пишаюсь своєю донькою.

Емілі 9 років (фото автора)

Останні роки родина мешкала в Києві, Емілі виїжджала до Канади та США, де працювала й навчалася акторської майстерності та модельного мистецтва.



Емілі була цілеспрямованою, відкритою, харизматичною, веселою… Багато читала, захоплювалась психологією та стилістикою. У неї мало було все життя попереду — яскраве й насичене. Але не судилося…

Причина смерті невідома.

М’яких хмаринок тобі, дівчинко!

Співчуття рідним та близьким.

Останнє фото Емілі у соцмережі

Подробиці про життя Емілі Москаленко читайте в матеріалі Ганни Волкової: Мама Емілі Москаленко: «Коли донька виступає, глядачі починають хреститися».

Фото автора та з соцмереж

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