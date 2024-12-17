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Ліквідація генерала Кириллова: у мережі показали момент вибуху (відео)

11:09 17 грудня 2024
В Москві ліквідували генерала Кириллова, фото з російських пабліків

Ліквідацію начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту зс рф Ігоря Кириллова в москві організувала СБУ.

Про спецоперацію української спецслужби з посиланням на джерела повідомляє «Українська правда».

В СБУ підтвердили, що вибухівка була прикріплена до самоката, що стояв біля будинку. Її привели в дію в той момент, коли російський генерал та його помічник вийшли з під'їзду та прямували до машини.

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 "Кириллов був воєнним злочинцем і абсолютно законною ціллю, оскільки віддавав накази застосовувати заборонену хімічну зброю проти українських військових", - зазначило джерело в українській спецслужбі.

 

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Напередодні СБУ повідомила генерал-лейтенанту Кириллову про підозру. Йому інкримінували ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — військовий злочин, вчинений за попередньою змовою групою осіб. За його наказами окупанти застосовували проти Сил оборони України хімбоприпаси, зокрема, гранати «К-1», які оснащені отруйними речовинами подразнюючої дії — CS та CN.

Нагадаємо, що днями в москві був ліквідований заступник генерального конструктора, керівник відділу програмного забезпечення КБ «Марс» Михайло Шатський. Він займався модернізацією крилатих ракет X-59 до рівня X-69, а також впроваджував нові БпЛА.

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Фото з російських пабліків

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