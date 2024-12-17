Мрія виконана, але стрімко дешевшає: принц Гаррі та Меган Маркл зіткнулися з невизначеністю

Подейкували, що Сассекси планують переїжджати із США, але здається, що чутки перебільшені. Принц Гаррі та Меган Маркл зробили все можливе, щоб дім у Монтесіто, де вони зараз живуть зі своїми двома прекрасними дітьми, принцом Арчі та принцесою Лілібет, став будинком мрії. Але значні коливання цін на нерухомість у Монтесіто можуть завдати клопоту подружжю, пише Hello. Компанія з нерухомості Redfin у жовтні показала, що «ціни на житло в Монтесіто впали на 14,1% порівняно з минулим роком».

ВІДЕО ДНЯ

Середня ціна будинку в Монтесіто, проданого цього року, становила 5,5 мільйона доларів, але кажуть, що будинок у Сассекських обійшовся їм у приголомшливі 14 мільйонів доларів. У звіті Redfin також говориться, що в середньому будинки в цьому районі «продаються протягом 43 днів порівняно з 55 днями минулого року».

Дім Сассексів у Монтесіто

Отже, якби Сассекси вирішили продати свій будинок зараз, вони могли б отримати значний дефіцит. Однак, здається, сім’я оселилася там і поки що не планує переїжджати, тож є всі шанси, що ціни на житло можуть підвищитися до того часу, коли вони запланують продаж будинку.

РЕКЛАМА

Їхній будинок офіційно називається «Шато Рівен Рок», і Гаррі та Меган говорили про те, як сильно вони його люблять.

«Ми зробили все можливе, щоб отримати цей будинок, — сказала Меган The Cut. — Тому що ти входиш і йдеш… І відчуваєш радість і спокій. Ти видихаєш. Це лікує. Ти відчуваєш себе вільним».

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що подружжя живе в особняку, який складається з семи спалень, домашнього офісу, тренажерного залу, винного льоху та вражаючого саду з басейном та ігровим будиночком для їхніх дітей.

РЕКЛАМА

198

Читайте нас у Facebook