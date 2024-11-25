41.17 / 41.74 43.19 / 43.93
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Нікому не потрібні: у Меган та Гаррі закінчуються варіанти, де їм оселитися

17:23 25 листопада 2024
Меган Маркл та Гаррі

Принц Гаррі та Меган Маркл вирішили, що не повинні повертатися до Великої Британії, доки не буде вирішено питання безпеки. Про це пише The News.

Примітно, що раніше джерело стверджувало, що Гаррі «дуже хоче повертатися, але Меган не поділяє такої прихильності до Великої Британії».

З іншого боку, інсайдер розповів виданню, що подружжя не зможе жити у Монтесіто, оскільки вони бояться свого майбутнього в США після перемоги Дональда Трампа.

Говорячи про їхню передбачувану покупку будинку у Португалії, джерело поділилося: «Однією з головних причин придбання нерухомості було переконатися, що вони мають місце проживання за межами США, якщо Трамп виграє вибори».

РЕКЛАМА

Стверджується, що Гаррі та Меган сильно стурбовані. Пара уникає поїздок до Великої Британії через серйозні міркування безпеки й разом із тим зіткнулися з ризиком бути депортованими з Америки, що є тривожною перспективою для їх сім’ї.

«Це дуже сумно, оскільки у них закінчуються варіанти, де оселитися», — кажуть джерела ЗМІ.

РЕКЛАМА

Важливо зазначити, що ці коментарі з’явилися після того, як Дженні Бонд сказала виданню «OK!», що королівська сім'я, включаючи принца Вільяма, «не зацікавлена» в тому, щоб помиритися з Гаррі та Меган.

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл проти примирення з королівською родиною.

РЕКЛАМА

165

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Галкін, Пугачова, Орбакайте, Ліза та Гаррі

Галкін показав, як готується до повернення додому, а Пугачова трохи «дорікнула» Паулсу

Принц Гаррі та Меган Маркл

Останнє Різдво: принц Гаррі та Меган Маркл через загрозу депортації прийняли важливе рішення

карти

Рибам — «Верховна Жриця», Близнюкам — «Туз Жезлів», а Терезам — «Закохані»: Таро-прогноз на 25 листопада

Гороскоп

Визнання та тріумф: останній тиждень осені стане успішним для п'яти знаків зодіаку

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту