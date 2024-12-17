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«Не розумію, чому люди бояться»: висока представниця ЄС Каллас обурена позицією Шольца щодо України

18:22 17 грудня 2024
Кая Каллас

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас, яка заявила, що не сумнівається у перемозі України, розкритикувала «український курс» канцлера Олафа Шольца. Вона закликала, щоб Україна отримувала більше далекобійної зброї та боєприпасів, щоб посилити свої позиції на можливих переговорах.

«Україні потрібно більше далекобійної зброї, більше боєприпасів, щоб вона була сильною під час переговорів. Що сильніша Україна у військовому плані, то сильніша вона за столом переговорів», — заявила Каллас, пише t-online.de.

Шольц неодноразово відмовлявся поставити Україні крилаті ракети великої дальності Taurus. Каллас висловила нерозуміння щодо відмови канцлера назвати метою перемогу України в оборонній війні проти росії.

«Я не розумію, чому люди бояться використовувати ці слова», — додала вона.

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Далі Каллас підкреслила важливість міжнародних принципів і поставила запитання про глобальний правопорядок.

«Ви хочете, щоб міжнародні правила застосовувалися? Ви хочете світ, де сила не перемагає право? Чи дотримуються принципи суверенітету в Хартії Об’єднаних Націй про територіальну цілісність і чи варто її поважати?» — запитала Каллас.

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На думку Каллас, ствердною відповіддю на ці запитання слід підтримувати перемогу України.

Раніше Кая Каллас зазначала, що не виключає появу іноземних військ в Україні. На її думку, тут Європа може відіграти свою роль.

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