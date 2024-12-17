«Не розумію, чому люди бояться»: висока представниця ЄС Каллас обурена позицією Шольца щодо України

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас, яка заявила, що не сумнівається у перемозі України, розкритикувала «український курс» канцлера Олафа Шольца. Вона закликала, щоб Україна отримувала більше далекобійної зброї та боєприпасів, щоб посилити свої позиції на можливих переговорах.

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«Україні потрібно більше далекобійної зброї, більше боєприпасів, щоб вона була сильною під час переговорів. Що сильніша Україна у військовому плані, то сильніша вона за столом переговорів», — заявила Каллас, пише t-online.de.

Шольц неодноразово відмовлявся поставити Україні крилаті ракети великої дальності Taurus. Каллас висловила нерозуміння щодо відмови канцлера назвати метою перемогу України в оборонній війні проти росії.

«Я не розумію, чому люди бояться використовувати ці слова», — додала вона.

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Далі Каллас підкреслила важливість міжнародних принципів і поставила запитання про глобальний правопорядок.

«Ви хочете, щоб міжнародні правила застосовувалися? Ви хочете світ, де сила не перемагає право? Чи дотримуються принципи суверенітету в Хартії Об’єднаних Націй про територіальну цілісність і чи варто її поважати?» — запитала Каллас.

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На думку Каллас, ствердною відповіддю на ці запитання слід підтримувати перемогу України.

Раніше Кая Каллас зазначала, що не виключає появу іноземних військ в Україні. На її думку, тут Європа може відіграти свою роль.

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