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ЄС ухвалив 15-й пакет санкцій: хто попав під удар

15:40 16 грудня 2024
Російський торговельний флот

Голови Міністерств закордонних справ країни Європейського союзу сьогодні ухвалили 15-й пакет санкцій проти росії. У санкційному списку опинились також компанії з китаю та північної кореї.

Про це повідомили в прес-службі Європейської Ради.

Як зазначили у відомстві, нові санкції націлені на «тіньовий флот» російського диктатора володимира путіна та покликані послабити військово-промисловий комплекс росії.

«Ми будемо підтримувати український народ на всіх фронтах: гуманітарному, економічному, політичному, дипломатичному та військовому. Не може бути жодних сумнівів, що Україна переможе», — заявила представниця ЄС з питань зовнішніх відносин та політики безпеки, віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас.

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Повідомляється, що до санкційного списку потрапили 54 особи та 30 організацій росії, китаю та КНДР, зокрема обмеження стосуються російського тіньового флоту.

Також санкції введено проти військових рф, причетних до удару по «Охматдиту», керівництва компаній в енергетичному секторі, осіб, відповідальних за депортацію дітей, пропаганду та обхід санкцій.

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Вперше накладено повноцінні санкції (заборона на поїздки, заморожування активів, заборона надавати економічні ресурси — ред.) на різних китайських суб'єктів, які постачають компоненти для безпілотників і мікроелектронні компоненти для підтримки росії.

Крім того, розширено список суден, на які поширюється заборона доступу до портів і заборона на надання послуг, пов'язаних з морським транспортом. Санкції направлені проти танкерів з країн, що не є членами ЄС і є частиною «тіньового флоту» путіна. 52 судна, що походять з третіх країн, стали сьогодні об'єктами санкцій на цих підставах, таким чином, загальна кількість суден, що потрапили під дію санкцій, досягла 79.

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У список потрапили 32 нових суб'єкти з кола тих, хто підтримує військово-промисловий комплекс росії в її агресивній війні проти України. До них будуть застосовані більш жорсткі експортні обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення, а також товарів і технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки. Зазначається, що деякі з цих підприємств розташовані в третіх країнах — Китаї, Індії, Ірані, Сербії, Об'єднаних Арабських Еміратах та в Сербії.

Як відомо, Євросоюз запровадив масштабні санкції проти росії через повномасштабне вторгнення в Україну. Вони охоплюють заборони на імпорт російської нафти та нафтопродуктів, замороження активів ключових російських компаній, фінансові обмеження, а також обмеження експорту технологій, обладнання та товарів подвійного призначення. Санкції торкнулися тисяч осіб та компаній, причетних до агресії, включно з чиновниками, військовими, пропагандистами та олігархами. Окрім економічного тиску, ЄС зосередився на скороченні залежності від російських енергоносіїв, запроваджуючи цінові обмеження на нафту та посилюючи контроль за дотриманням санкцій. У рамках підтримки України та стримування російської агресії санкції постійно посилюються, а їхній ефект відчутно впливає на російську економіку, обмежуючи доступ до світових ринків і технологій.

Також нагадаємо, що напередодні у США оголосили санкції проти росіян, винних у депортації дітей.

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