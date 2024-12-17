Вдячна, що не свариш: дружина Євгена Кота зворушливо звернулася до чоловіка

Відоме подружжя танцюриста Євгена Кота та спортсменки Наталі Татаринцевой, яке нещодавно стало батьками, розповіло про ставлення один до одного. На своїх сторінках у соціальній мережі Євген та Наталя виклали відео, на якому вони відповідають на запитання, за що вдячні одне одному. За словами Кота він вдячний Наталі за сніданки та відсутність контролю. Наталя ж подякувала чоловіку за допомогу з дитиною у будь-яких ситуаціях та безмежну любов.

ВІДЕО ДНЯ

«Я вдячна тобі за те, що коли ти віддаєш мені машину, то там повний бак бензину, — додала Наталя. — Це так приємно. Вдячна, що вночі ти прокидаєшся і йдеш міняти підгузок. Що не свариш, коли я можу опублікувати щось відверте, сексуальне у соціальних мережах».

«Я вдячний за те, що незважаючи на те, що зʼявилася „крадійка часу“, ти все одно готуєш мені сніданок, — зізнався Кот. — Вдячний, що ти ніколи не питаєш, куди я, що я, навіщо. Я завжди вільний в своїх бажаннях кудись піти чи поїхати. Але головна наша вдячність одне одному, це наша Леля. За любов, повагу та підтримку».

Підписники пари були у захваті від їх відповідей та відреагували у коментарях.

РЕКЛАМА

«Гарніііі, із задоволенням подивилась на вас! - поділилися враженнями. — Кохання вам і безмежного щастя».

РЕКЛАМА

«Ви такі класні, неймовірні, дружні. Щаслива родина — це потужна робота обох», — поділилися думками.

«Дякую, що надихаєте, такі світлі!!!» — зізналися підписники.

РЕКЛАМА

Раніше відомий танцівник та воїн Дмитро Дикусар вперше за довгий час вийшов на звїязок.

93

Читайте нас у Facebook