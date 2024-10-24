Росіянам було боляче! Дмитро Дикусар вперше за багато часу вийшов на звʼязок

Відомий танцівник, хореограф та військовий Дмитро Дикусар вперше за довгий час вийшов на звʼязок. У день свого народження на сторінці у соціальній мережі Дмитро виклав допис та світлину. Але фото, як пояснив Дикусар, ще з минулого року, бо «саме святкове з того, що я зараз маю».

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«Я завжди полюбляв, коли мій день народження припадав на робочій день, — написав Дикусар. — Бо, що може бути кращим, ніж мати змогу на власні очі побачити і підвести підсумки за рік життя.

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Певно, Бог чує мене, бо сьогодні я теж мав „виступ“ зі своєю командою. Не той, що ви звикли бачити, але він набагато цінніший для мене. Кацапні було боляче! Нажаль, це не поверне життя нашим друзям і близьким. Але збереже життя іншим. Обійняв».

Нагадаємо, Дмитро Дикусар пішов до війська з перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну. Артист закликав всіх не втрачати віру в людей, на яких тримається Всесвіт.

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« P. S. Я відчуваю вашу роздратованість деякими нашими співгромадянами, бо буваю іноді в місті і теж читаю новини, — додав Дмитро. — Можливо, ви навіть, час від часу, втрачаєте віру в людей… Але пам'ятайте, що прекрасні люди є в нашій країні. Можливо, їх навіть менше, ніж гнид… Але на них тримається Всесвіт! Тож не втрачайте віру один в одного, мої прекрасні люди, і фільтруйте російське ІПСО, яке працює безперестанку.

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P. P. S. Фото минулорічне, але саме святкове з того, що я зараз маю».

Підписники артиста та зірки привітали його з днем народження та подякували за захист країни.

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«Дмитре, най буде більше бажаного, ніж ти очікуєш!!! — написав телеведучий Руслан Сенічкін. — Будь! Дякую! Вітаю!»

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«З днем народження! — написав хореограф Євген Кот. — Дякую тобі! Хай Бог береже і сам бережи себе!»

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«З днем народження! — написали у коментарях. — Ви один з тих людей на кому тримається всесвіт, хай Господь береже вас».

«Найкращі побажання, пане Дмитре! — подякували воїну. — Дякуємо за захист, за кожний ранок і тиху ніч! Пишаємось вами, ви надзвичайна Людина!»

Раніше популярний блогер жорстко пройшовся по танцівнику Владу Ямі, який не повернувся до країни.

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