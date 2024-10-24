Росіянам було боляче! Дмитро Дикусар вперше за багато часу вийшов на звʼязок
Відомий танцівник, хореограф та військовий Дмитро Дикусар вперше за довгий час вийшов на звʼязок. У день свого народження на сторінці у соціальній мережі Дмитро виклав допис та світлину. Але фото, як пояснив Дикусар, ще з минулого року, бо «саме святкове з того, що я зараз маю».
«Я завжди полюбляв, коли мій день народження припадав на робочій день, — написав Дикусар. — Бо, що може бути кращим, ніж мати змогу на власні очі побачити і підвести підсумки за рік життя.
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Певно, Бог чує мене, бо сьогодні я теж мав „виступ“ зі своєю командою. Не той, що ви звикли бачити, але він набагато цінніший для мене. Кацапні було боляче! Нажаль, це не поверне життя нашим друзям і близьким. Але збереже життя іншим. Обійняв».
Нагадаємо, Дмитро Дикусар пішов до війська з перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну. Артист закликав всіх не втрачати віру в людей, на яких тримається Всесвіт.
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Підписники артиста та зірки привітали його з днем народження та подякували за захист країни.
«Дмитре, най буде більше бажаного, ніж ти очікуєш!!! — написав телеведучий Руслан Сенічкін. — Будь! Дякую! Вітаю!»
«З днем народження! — написав хореограф Євген Кот. — Дякую тобі! Хай Бог береже і сам бережи себе!»
«З днем народження! — написали у коментарях. — Ви один з тих людей на кому тримається всесвіт, хай Господь береже вас».
«Найкращі побажання, пане Дмитре! — подякували воїну. — Дякуємо за захист, за кожний ранок і тиху ніч! Пишаємось вами, ви надзвичайна Людина!»
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