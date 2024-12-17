Українці віддають перевагу «биткам»: на любителів електромобілів у новому році чекає неприємний сюрприз

В «Інфляційному звіті» Національного банку України прогнозувалося, що зростання цін на паливо пришвидшиться до понад 9% наприкінці 2024 року та майже весь 2025 рік його вартість перебуватиме на високому рівні. Це не може не засмучувати, зокрема, автовласників. Втім, є погані новини й для тих, хто користується електрокарами.

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Як повідомив в етері «Громадського радіо» голова ГС «Інститут досліджень авторинку» Станіслав Бучацький, з 1 січня 2025 року в країні повертаються мито і ПДВ на ввезення таких автомобілів, які були скасовані ще у 2018 році.

Через те, що раніше податки на них були скасовані, такі автівки стали популярними в Україні. В країну завозили як вживані, так і нові електрокари. Втім, перших — значно більше, ніж других. Так що вторинний ринок став достатньо розвинутим.

«Українці дуже активно купують вживані Tesla, більшість яких привезли із США, з аукціонів. Тобто це так звані „битки“, котрі були раніше в ДТП. Просто їх привозять до України, ремонтують, відновлюють і, відповідно, користуються. Станом на сьогодні найдешевша Tesla Model 3 на ринку коштує від, в середньому, 12 тис. доларів, що є ціною, яка втричі знизилася за останні кілька років. Бо ще два роки тому ця ж сама Tesla Model 3 коштувала 30−40 тис. доларів і більше», — зазначив він.

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Бучацький нагадав, що наразі для того, аби ввезти в Україну автівку із двигуном внутрішнього згоряння, сплачують мито (10 відсотків), ПДВ (20 відсотків) і акциз. А за електрокар сплачувалася сума, яку розраховували за простою формулою — 1 євро за 1 кВт від місткості батареї (до 200 євро).

Але вже з нового року нульове розмитнення не діятиме.

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Нагадаємо, що минулого року лише за 8 місяців українці зареєстрували 15 806 транспортних засобів з відміткою тип палива «електро». На той час в Україні нараховувалося близько 71 тисячі таких автівок. Електротранспорт має спеціальні «зелені» номерні знаки.

Фото з Вікіпедії

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