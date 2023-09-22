Звичайні держномери не підходять: МВС нагадало власникам електромобілів про важливе правило

В Україні зростає попит на електромобілі. Так, лише за 8 місяців з початку цього року громадяни зареєстрували 15 806 транспортних засобів з відміткою тип палива «електро», а всього в Україні їх нараховується 70 976 одиниць.

В Головному сервісному центрі МВС нагадали, що для екотранспорту виготовляють спеціальні «зелені» номерні знаки — таблички із символами зеленого кольору та окремими серіями.

Їхня відмінність полягає у тому, що номери закріплюються виключно за електротранспортом — автомобілями, мопедами, мотоциклами, моторолерами, мотоколясками, квадроциклами, трициклами та іншим транспортом, який приводиться в рух електричним двигуном і не має двигуна внутрішнього згоряння.

Транспортні засоби гібридного типу двигуна в категорію електротранспорту не потрапляють.

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«Раніше власники екомобілів у сервісних центрах МВС отримували номерні знаки державної реєстрації із символами зеленого кольору на білому фоні за бажанням. Також при зміні транспортного засобу могли залишати на платному зберіганні свої звичайні номерні знаки у сервісному центрі МВС. Потім перезакріплювали на свій електромобіль чи електромотоцикл», — йдеться у повідомленні.

Наразі ж діють інші правила:

звичайний номерний знак закріплюється за автомобілем із двигуном внутрішнього згоряння;

«зелений» номерний знак — за електромобілем.

В МВС зауважили, звичайний номерний знак під час платного зберігання в сервісному центрі неможливо закріпити за електрокаром, проте його можна передати близьким родичам: дружині чи чоловіку, дітям та батькам.

Нагадаємо, що з серпня цього року через особистий кабінет водія можна обрати та заброньювати номерний знако для свого транспортного засобу онлайн.

Фото Pixabay

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