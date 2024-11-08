Бензин на АЗС буде дорожчати через підвищення акцизу: яких цін чекати у наступному році

Перший етап підвищення акцизних податків, який почався у вересні, позначився насамперед на цінах на скраплений газ. Водночас бензин та дизельне пальне також подорожчають.

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Про це говориться у «Інфляційному звіті» Національного банку України (жовтень 2024 року).

За даними НБУ, подорожчання пального суттєво сповільнилося — до 6,0% р/р у вересні (з 25,5% р/р у червні), що було менше, ніж прогнозувалося.

«Водночас низькі ціни на нафту та високі запаси мереж АЗС, сформовані перед підвищенням акцизів, стримували підвищення цін на бензин та дизель. Стримуючий вплив на ціни мав також ефект бази порівняння, зумовлений податковими змінами в липні 2023 року», — йдеться у звіті.

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За прогнозом НБУ, ефект значних запасів пального матиме досить короткостроковий знижувальний ефект на ціни. У міру їх вичерпання та під впливом подальшого підвищення акцизів та ефектів перенесення від послаблення обмінного курсу гривні, що відбулося, зростання цін на паливо пришвидшиться до понад 9% наприкінці 2024 року та майже весь 2025 рік перебуватиме на високому рівні.

«Через канали собівартості це додатково тиснутиме на ціни на окремі товари і транспортні послуги. Проте очікуване поступове зниження світових цін на нафту компенсує подальше зростання акцизного навантаження та в середньостроковій перспективі зростання цін на пальне сповільниться», — йдеться у звіті.

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Як відомо, в Україні з 1 вересня підвищили акцизи на пальне, що стало першим етапом підвищення податків. Ставки акцизу на бензин зросли з 211,5 до 242,6 євро, на дизельне паливо з 139,5 до 177,6 євро, на автогаз з 52 до 148 євро. Законом встановлено графік щорічного збільшення акцизів (протягом чотирьох років). Станом на 31 жовтня середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 55,71 гривню за літр (-0,86 гривні за місяць), на дизельне паливо 51,94 гривні за літр (-0,83 гривні), на автогаз 34,85 гривні за літр (+1,93 гривні).

Нагадаємо, що Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз щодо зростання споживчих цін в Україні у 2024 році — до 9,7%. Крім того, на 2025 рік НБУ прогнозує інфляцію на рівні 6,9% (попередній прогноз — 6,6%), у 2026 році інфляція впаде до 5,0% (попередній прогноз — 5,0%).

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