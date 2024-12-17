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Спорт

Сам у шоці: Мудрик відреагував на виявлений у нього допінг

16:04 17 грудня 2024
В пробах Михайла Мудрика знайшли допінг, фото з Instagram

Півзахисник «Челсі» та збірної України Михайло Мудрик, у допінг-тесті якого виявили заборонену речовину, заявив, що йому про це вже повідомили.

«Це стало повним шоком, оскільки я ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин і не порушував жодних правил, і я тісно співпрацюю з моєю командою, щоб це розслідувати. Я знаю, що не зробив нічого поганого, і сподіваюся, що скоро повернуся на поле», — написав він на своїй сторінці у соцмережі та додав, що не може розповісти про подробиці, посилаючись на «конфіденційність процесу».

Футболіст пообіцяв розповісти про все докладно, як тільки у нього з'явиться така можливість.

Відомо, що заборонену речовину (мельдоній) виявили у пробі «А» футболіста. Її брали наприкінці жовтня. Очікується, що найближчими днями стане відомий результат щодо другої проби — проби «B».

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Нагадаємо, що спортсмен став гравцем лондонського «Челсі» взимку 2023 року. За нього команда «Шахтар» отримала 100 мільйонів євро. Мудрик підписав контракт із британською командою до 2030 року.

Фото зі сторінки Михайла Мудрика у соцмережах

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