Михайло Мудрик провалив допінг-тест та відключив коментарі у соцмережах

Півзахисник «Челсі» та збірної України Михайло Мудрик, за перехід якого лондонський гранд не пошкодував 100 млн євро, здав позитивний допінг-тест, повідомляє Tribuna.com.

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У пробі «А» футболіста, яку взяли наприкінці жовтня, виявили заборонену речовину. Очікується, що найближчими днями буде також відкрито пробу «B».

Якщо вона виявиться позитивною, 23-річному ексгравцеві «Шахтаря» загрожує дворічна дискваліфікація. Поки що Михайло відключив коментарі в соцмережах.

Багато англійських фанатів футболу висловлюють підтримку Мудрику в цій не простій для нього ситуації, але є й ті, кого новина про допінг потішила.

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«Неможливо! Мудрик така працьовита людина. Я не можу перетравити цю новину», «Я в це не вірю, бо він чудовий гравець. Боляче буде, якщо це правда, але я сподіваюся на краще. Дай Боже», «Я дуже сподіваюся, що його тест на пробу „B“ виявиться негативним, інакше це сильно вплине на його кар'єру», «Вони просто намагаються приховати той факт, що трансфер Мудрика був американсько-українською операцією з відмивання грошей. Обидва клуби, які намагалися його купити, належали американцям», «Речовина навіть не діє! Що з ним?», «Мудрик насправді може стати тим, хто нарешті скине Бенджаміна Менді з трону найгіршого придбання в історії АПЛ», — рясніють коментарями соцмережі.

Додамо, що український футболіст уже пропустив чотири матчі «Челсі». Востаннє до заявки лондонської команди він потрапляв 1 грудня проти «Астон Вілли».

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Нагадаємо, що уродженець Краснограда Харківської області Михайло Мудрик змінив «Шахтар» на «Челсі» у січні минулого року. У футболці збірної України півзахисник провів 25 матчів та забив 3 м'ячі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон світу з футболу, який грав в Україні, дискваліфікований на два роки через сироп.

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Фото uaf.ua

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