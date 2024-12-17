Названо регіон країни, в якому продукти харчування подорожчали найбільше: в якій області краще жити, щоб не відчувати інфляції

В Україні за 11 місяців 2024 року інфляція становила 10,4%, а найбільший внесок у її прискорення вносить зростання цін на продукти харчування та безалкогольні напої. Зокрема, продовольча інфляція пояснює половину загального зростання цін у зазначений період.

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За даними Державної служби статистики, у регіонах країни існує доволі помітна різниця у зростанні цін на продукти харчування. При цьому в середньому по Україні зростання склало 12,1%.

Наприклад, найсильніше відчути на собі зростання цін на продукти в січні-листопаді поточного року могли жителі Києва, в якому продукти подорожчали на 15,7%, найменше ж продовольство зросло в ціні в Запорізькій області — на 9,3%. В абсолютних цифрах ця різниця може виявитися ще помітнішою.

Зокрема, кг сала в Києві в листопаді коштував у середньому 243 гривні, тоді як у Запорізькій області — 177 гривень, тобто різниця становила 37%. А житній хліб та окремі крупи, наприклад, ячна, були майже на 20% дешевшими в Запорізькій області, ніж у Києві.

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Також серед лідерів зростання цін на продукти харчування окрім столиці — Полтавська, Сумська, Волинська, Кіровоградська, Харківська області, найменше ж подорожчання відмічається також у Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Черкаській областях.

Найбільше подорожчали такі продукти, як овочі — приріст на 62% з початку року, а рекордсменами подорожчання за 1 місяць стали яйця. Цінники на яйця злетіли на 54,6% за місяць і на 30,6% за рік.

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Раніше повідомляли про те, що іноді ціна на продукти харчування в Україні падає. Так напередодні свят в Україні подешевшали огірки.

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