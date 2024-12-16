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Гроші

Новорічний «сюрприз»: в Україні неочікувано знизились ціни на овочі, які зазвичай дорожчають взимку

18:55 16 грудня 2024
В супермаркеті

Більшість українців звикли до того, що перед новорічними святами ціни на більшість овочів зростають. Так, як це сталося цьогоріч з часником.

В той же час ціни на один з популярних овочів — тепличні огірки — почали знижуватись у середині грудня, пише портал EastFruit.

На сьогоднішній день тепличні огірки надходять у продаж по 80−110 грн/кг ($ 1,92−2,64/кг), що в середньому на 11% дешевше, ніж тижнем раніше. Таку цінову ситуацію оператори ринку пов’язують із тим фактом, що оптові компанії та роздрібні мережі дедалі частіше відмовляються від закупівель великих партій тепличного огірка, посилаючись на низькі темпи збуту у роздрібі. У результаті на складах компаній вже накопичилися значні обсяги нереалізованої продукції, якість якої погіршується.

В той же час більшість операторів ринку цю ситуацію вважають тимчасовою, і не виключають, що вже наступного тижня зростання цін у даному сегменті може знову відновиться.

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Так, як це відбувається з низкою інших овочів.

До прикладу, досить високою залишається ціна на капусту білокачанну.

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Роздрібні ціни на моркву і цибулю теж не радують око.

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Нагадаємо, що нині суттєво виросла ціна на ще один популярний овоч, а саме картоплю. Експерти пов'язують це зі збільшенням зацікавленості гуртових компаній та роздрібних мереж, які вже почали формувати запаси на період новорічних свят.

Фото EastFruit

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