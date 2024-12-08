Скоро перестануть бути найбільш доступними продуктами: супермаркети підвищили ціни на макарони та крупи

Як і прогнозував керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, ціни на продукти в Україні на початку грудня вже почали зростати. Тож закупи на новорічний стіл вже зараз стають дорожчими.

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У магазинах, крім дорогого сегменту, вже встигли здорожчати навіть ті продукти, які раніше вважалися більш-менш доступними. Про це свідчать дані моніторингу порталу «Мінфін» за неділю, 8 грудня.

Якщо взяти до уваги, наприклад, середню вартість довгого рису, то на початку грудня вона начебто знизилася на 9 копійок — до 58,20 гривні за кілограм. При цьому у мережі Auchan вартість крупи сягає майже 70 гривень за кіло.

Водночас ціна довгого пропареного рису помітно збільшилася — з 67,25 до 72,85 гривні за кіло, а в деяких мережах цінники досягають 90 гривень за кіло. Круглий рис у середньому продається по 69,47 гривні за кіло.

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Більш-менш бюджетною за ціною можна вважати манку «Хуторок», але навіть на неї ціна теж підвищилась, хоча і не надто велику суму — з 30,11 до 30,48 гривні за кіло.

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Приблизно така ж ситуація спостерігається з макаронами. Вони начебто здешевшали — макарони пір'я трохи здешевили, середня вартість знизилася з 33,58 грн за кілограм у листопаді до 33,53 гривні за кіло у грудні. Водночас у гіпермаркетах Auchan ці макарони коштують майже 40 гривень за кіло.

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Нагадаємо, власник мережі гіпермаркетів Ultramarket («Мегамаркет») Олег Вишняков прогнозує, що до кінця року суттєво зростуть ціни на хліб, овочі «борщового набору», м’ясо, молочні вироби, а також крупи та олію. Головними чинниками зростання цін Вишняков назвав збільшення витрат на виробництво та зберігання, високі ціни на електроенергію, а також податкові зміни.

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